Veilig in Overijssel | Schoorsteenbrand loopt met een sisser af, wel 30.000 euro schade

"Iedereen zegt, je hebt echt een engeltje op je schouder gehad", vertelt Jeanet Vos. Begin dit jaar hadden zij en Erik Kleinlugtenbeld te maken met een schoorsteenbrand. De buurman was er gelukkig op tijd bij om ze te waarschuwen.

"We hebben altijd gedaan wat we moeten doen." De kachel werd regelmatig geveegd en het hout was altijd droog. Ondanks dat de brand met een sisser afloopt, is de schade groot. "We dachten met 10.000 euro wel klaar te zijn, maar het is 30.000 euro geworden. Door een schoorsteenbrandje."

Veilig in Overijssel

Morgen gaat het in de serie Veilig in Overijssel over extreem weer en vrijdag staat het voorbereiden op calamiteiten centraal. De miniserie is maandag tot en met donderdag te zien om tien voor half zes 's avonds en wordt elk uur herhaald. De serie is gemaakt in samenwerking met de veiligheidsregio's IJsselland en Twente.