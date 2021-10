Ondanks campagne nog steeds tekort aan vrijwilligers bij brandweer Twente

De wervingscampagne '24/7 On Fire' van Brandweer Twente is net afgelopen. Veertig belangstellenden melden zich, waarvan 22 ook daadwerkelijk aan de slag konden.

Flexplekken

De wettelijk verplichte tijd om binnen vier minuten op de kazerne te zijn en de benodigde zes personen per brandweerwagen, maken het moeilijk voor kazernes om voldoende vrijwilligers te vinden. Met name kazernes in kleine gemeenschappen, waar inwoners veelal elders werken, vinden moeilijk personeel.

In de kazernes Boekelo en Ootmarsum hebben ze daarom flexplekken gerealiseerd. Marleen Kortleven (32) is zo'n 'flexplekvrijwilliger'. "Dat betekent dat je op het kantoor vanuit de kazerne je eigen werk kunt doen, in mijn geval als ICT'er. Als er dan een uitruk van de brandweer is, dan kun je gelijk mee. Dat sprak me wel heel erg aan, want je doet twee dingen tegelijkertijd."

Marleen zit bij een uitruk binnen één minuut in de brandweerauto:

Vooral overdag problemen

Met name overdag is het voor kazernes in Overijssel moeilijk om aan voldoende brandweerlieden te komen. Als kazernes in Twente niet aan de verplichte zes brandweerlieden voldoen, moeten zij de melding aan een andere kazerne overdragen.

In de veiligheidsregio IJsselland lopen ze tegen hetzelfde probleem aan. Afhankelijk van de melding die er binnenkomt, rukken zij nu soms met vier personen uit. Het gaat daarbij veelal om kleine incidenten.

26 kazernes zoeken vrijwilligers

Bij 26 kazernes die de Veiligheidsregio IJsselland telt, dreigt er in de toekomst een tekort aan vrijwilligers. Volgens woordvoerder Linda Steenwelle is de vraag naar vrijwilligers bij sommige posten nijpender dan bij andere. "Er zijn ook kazernes die niet mee doen met de campagne, omdat zij geen vrijwilligers nodig hebben."

Om vrijwilliger bij de brandweer te worden, moet je aan verschillende eisen voldoen. Zo word je getest op hoogtevrees, fitheid en manier van samenwerken. Van de 40 aanmeldingen bij de brandweer Twente zijn er 24 geselecteerd om op gesprek te komen.

''Werken bij de brandweer is zwaar werk, het is warm en je bent met zware slangen in de weer. Je moet fit genoeg zijn om dit vol te kunnen houden.'' Woordvoerder Brandweer Twente

Start campagne

Maandag start de Veiligheidsregio IJsselland met de nieuwe campagne #watdoejijover4minuten. Met deze campagne richten zij zich op jongere vrijwilligers met als doel: honderd nieuwe aanmeldingen.

In Twente zijn er goede ervaringen met de 'flexwerkplek', naast of in een brandweerkazerne. Marleen Kortleven, die werkt vanuit de kazerne in Ootmarsum, kan dat beamen. "Ik begin hier 's ochtends om acht uur en dan ga ik aan het werk voor mijn baas. Op het moment dat er een melding komt, dan trek ik mijn pak aan en stap ik in de auto."