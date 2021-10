Later dan normaal mais hakselen: "De natuur laat zich niet dwingen"

Misschien is het je opgevallen: de hakselaars zijn dit jaar wat later uit de schuur gehaald om de mais te oogsten. Vanwege de natte zomer was het gewas pas wat later rijp, maar dat mag de pret voor loonwerker Hennie Kuiper niet drukken. "Vier weken lang met elkaar zijn en de boeren tevreden houden. Het is mooi werk."

Normaal gesproken begint voor Kuipers het hakselseizoen midden september. Dit jaar moest hij wat langer wachten voordat hij weer het land op kon. "We zijn de laatste week van september begonnen en het duurt tot volgende week zo'n beetje. Dus het loopt bijna weer tegen het einde aan", vertelt de loonwerker.

Vandaag is hij met zijn collega's aan het werk op het land van boer Christiaan Lenferink. Hij voert de mais deze winter aan zijn stieren. "We hebben de mais wat later gezaaid dit jaar, omdat het koud en nat was dit voorjaar. En mais wordt geoogst als het rijp is, daarom kom je midden oktober uit."

Grens 1 oktober

Officieel gezien horen boeren vanaf 1 oktober een zogenoemd vanggewas te hebben gezaaid, dat is vaak gras of winterrogge. Dat vanggewas wordt meestal na de mais ingezaaid en is bedoeld om het resterende stikstof in de grond op te nemen. Die deadline is inmiddels uitgesteld. "De natuur laat zich niet dwingen", reageert boer Lenferink daarop.

Ook loonwerker Kuipers voelt geen druk. "Nu is de mais rijp. Straks gaat de plastic erop en wordt het in de winter gevoerd aan de dieren. En de bedoeling is dat we vandaag nog dat vanggewas inzaaien."