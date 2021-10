Rechtbank over zaak mogelijk fatale mishandeling tijdens Pasen: meer onderzoek naar doodsoorzaak Deventenaar

Een 51-jarige man uit Deventer geeft toe dat hij in april dit jaar zijn beste vriend Gerrit heeft geduwd en een knietje gaf in het gezicht, maar hij en zijn advocaat geloven niet dat deze verwondingen de dood van Gerrit hebben veroorzaakt. Advocaat Kwakman vroeg vandaag voor de rechtbank om meer onderzoek en daarmee gingen de rechters akkoord.

Tweede Paasdag werd in een flat aan de Ossenweerdstraat in Deventer het lichaam gevonden van Gerrit. De man bleek met geweld om het leven te zijn gekomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de alleenstaande man onder meer gebroken ribben en hoofdletsel had en dat zijn alvleesklier was beschadigd. Het Openbaar Ministerie houdt de verdachte verantwoordelijk voor de mishandeling en dus de dood van Gerrit. Vandaag bleek tijdens de zitting dat de officier van justitie niet meer uitgaat van 'voorbedachte rade', maar wel van zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Sms-bericht

Omdat de verdediging van de verdachte meer wil weten over het letsel en de mogelijke doodsoorzaak, vroeg advocaat Kwakman tijdens de zitting of de patholoog anatoom die het slachtoffer heeft onderzocht antwoord kan geven op een aantal vragen. Zo zijn er onder meer vragen over een eerdere val van het slachtoffer, waarover hij zelf een sms-bericht had gestuurd aan zijn begeleiding. Hij zou hebben gestuurd 'dat hij daar knock out van was gegaan.' De rechtbank besloot dat de verdediging de vragen schriftelijk kan stellen aan de patholoog.

De verdachte en het slachtoffer waren beste vrienden, ze kenden elkaar al jaren en zagen elkaar bijna elke dag. De mannen hebben allebei een tbs-verleden en uit die periode kennen zij elkaar dan ook.

Tbs-verleden

Waarvoor de verdachte eerder tbs opgelegd heeft gekregen, wil advocaat Kwakman niet zeggen. Het enig dat de strafpleiter kwijt wil is dat het al ruim tien jaar geleden is dat haar cliënt in behandeling was en dat de mannen een vriendschapsband hadden. Wel een vriendschap die soms wat turbulent was, maar het was zeker nooit de bedoeling dat een duw en een knietje zo uit de hand zou lopen, vertelt Kwakman. "Mijn cliënt is vanaf het begin duidelijk geweest en eerlijk over wat hij heeft gedaan. Hij is daarin betrouwbaar gebleken, de verwondingen van het slachtoffer komen in mijn ogen niet overeen met de duw en het knietje die mijn cliënt heeft gegeven, daar heb ik dus nog vragen over."

Het gedrag van de verdachte is een stuk rustiger dan in het verleden. Hij heeft vrijwillig hulp van een zorgteam en ook zij geven aan, volgens de advocaat, dat het goed gaat met de man. Dat zijn impulsiviteit en gedrag wel in de gaten moet worden gehouden is iets waar ook de verdachte zich bewust van is.

Opnieuw tbs?

De psychiater en de psycholoog die de verdachte hebben onderzocht geven aan dat tbs, al dan niet met dwangverpleging, verstandig zou zijn. Daar is de advocaat het niet mee eens. Ze geeft aan dat bij een mogelijke veroordeling levenslang toezicht beter zou passen.

De rechtbank kwam na een schorsing tot de conclusie dat een inhoudelijke behandeling van de zaak pas kan plaatsvinden nadat de vragen voor de patholoog anatoom zijn beantwoord en dat de psychiater en psycholoog op zitting mogen worden ondervraagd. Omdat dit vandaag natuurlijk niet mogelijk was, is de zaak aangehouden.

Op 27 december wordt de zaak 'pro forma' behandeld. De feitelijke inhoudelijke behandeling volgt later. Daar wordt nog een datum voor gezocht.