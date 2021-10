RIVM: aantal coronabesmettingen loopt weer op; IJsselland nu landelijk koploper

Het RIVM meldt op basis van de cijfers dat de 'verwachte najaarsstijging van SARS-CoV-2 lijkt ingezet'. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen. Meer mensen lieten zich testen.

Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg naar 10,3 procent. Er kregen 17.832 mensen een positieve testuitslag. Gemiddeld komt dat neer op 105 positief geteste personen per 100.000 inwoners. IJsselland steekt daar dus met 164 positief geteste personen flink bovenuit.

Staphorst

Inmiddels slaat de huisartsenpraktijk in Staphorst alarm. Het aantal coronabesmettingen stijgt hard en de niet-acute zorg in de gemeente dreigt in gevaar te komen. Praktijkmanager Hilga Miggels-Manden zegt namens de artsen: "Momenteel zijn de oplopende coronacijfers in Staphorst alarmerend. Er is een groot aantal positieve coronatesten. Opvallend veel mensen zijn ernstig ziek door corona en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze mensen zijn veelal niet gevaccineerd. Ook jonge, gezonde mensen kan dit overkomen. Op dit moment dreigt de niet acute zorg in Staphorst in gevaar te komen. Daarom een dringend advies aan iedereen vanaf 12 jaar om zich te laten vaccineren."

Staphorst kleurt donkerrood met omgerekend 358 gemelde besmettingen per 100.000 inwoners (Foto: RIVM)

De toename van het aantal coronabesmettingen betreft alle leeftijdsgroepen, maar de in de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar was het aantal meldingen het hoogst.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal ziekenhuisopnamen van coronapatiënten steeg de afgelopen week met acht procent tot 281 mensen. Er werden 71 patiënten opgenomen op de intensive care. Dat zijn er 25 meer (+54 procent) dan de week ervoor.