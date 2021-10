Vermiste Dirk van den Belt uit Kampen na 3,5 jaar in zee teruggevonden, vissers halen botresten boven water

Vissers hebben op de Noordzee botresten van de vermiste Dirk van den Belt uit Kampen van de zeebodem opgevist. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat de stoffelijke resten toebehoren aan de bejaarde man uit Kampen, die drieëneenhalf jaar lang vermist is geweest.

De nabestaanden van 'Opa Dirk' zijn deze week op de hoogte gebracht door de politie dat de vermiste Kampenaar dood is gevonden. De familie ging er eigenlijk ook wel vanuit dat hij niet meer in leven was, omdat bekend was dat hij niet lang zonder zijn medicijnen kon. Zijn verdwijning stelde iedereen voor raadsels.

Herkenning op camerabeelden in Alkmaar

De politie die al die jaren alles in het werk stelde om de vermissing van de Kampenaar op te lossen, kwam nooit verder dan een herkenning op camerabeelden in Alkmaar. Dat was enkele dagen na zijn verdwijning. Het is niet duidelijk hoe de bejaarde man in zee is beland, maar de politie sluit een misdrijf uit.

De destijds 81-jarige Dirk van den Belt ging op een zondagochtend in april 2018 een eindje wandelen. Zoals hij dat wel vaker deed: vanuit zijn woning aan de Vermuydenstraat in Kampen, meestal lopend langs de boorden van de IJssel. Alleen kwam hij ditmaal niet meer thuis. De Kampenaar is die dag vertrokken zonder portemonnee, met slechts wat kleingeld op zak.

Familie zette speuractie op touw

De familie zette meteen een grote speuractie op touw, samen met de politie. Hoewel er heel lang is gezocht, is er nooit meer iets van hem vernomen. Hij zou enige dagen na zijn vermissing zijn gezien op het station in Duivendrecht en Alkmaar. Dit is met camerabeelden vastgelegd.

