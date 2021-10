Rechtszaak tegen klusjesman Ruinerwold wordt uitgesteld

Opeens wordt B. (60) ook verdacht van het mishandelen van de kinderen. Hij zou hun gezondheid, in de periode op de boerderij in Ruinerwold, maar ook in de jaren ervoor hebben benadeeld. Het gezin woonde toen in onder meer Hasselt en Zwartsluis.

Het OM ziet hem als een handlanger van vader Van D. (69) die zelf niet terecht hoef te staan vanwege zijn slechte gezondheid. De man heeft vijf jaar geleden een beroerte gehad en kan niet meer praten. Ook zou hij een strafproces niet kunnen volgen, waardoor hij zich niet goed kan verdedigen, concludeerde de rechtbank in maart dit jaar.

Wereldnieuws

Van D. predikte zijn eigen geloof en zonderde zijn kinderen af van de buitenwereld. Tussen 2010 en 2019 woonde hij met de jongste zes op een afgelegen boerderij in Ruinerwold. Toen het gezin in oktober dat jaar werd ontdekt, werd het wereldnieuws. De kinderen, destijds al volwassen, waren nooit aangegeven bij de burgerlijke stand en altijd voor de buitenwereld verborgen gebleven.

De oudste drie waren het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold ontvlucht. Uit een tv-documentaire, waaraan zij en de oudste zoon die in Ruinerwold woonde meewerkten, bleek hoe vader Gerrit Jan van D. zijn kinderen tiranniseerde. Ze werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld. Ook zou hij meerdere kinderen hebben misbruikt.

Josef B. ziet zichzelf als discipel van de Ruinerwold-vader. Hij is timmerman en hielp Van D. met allerlei hand- en spandiensten. In Ruinerwold deed hij boodschappen voor het gezin en verbouwde hij de boerderij. Daarmee was hij medeverantwoordelijk voor vrijheidsberoving en mishandeling van alle kinderen, vindt justitie. Hijzelf ontkent dat.

Nieuwe beschuldiging

Het OM kwam voor Moszkowicz op de zitting van 21 september in Assen totaal onverwacht met een gewijzigde tenlastelegging. Hij had zich daar niet op kunnen voorbereiden en het ook niet met B. kunnen bespreken, zei de advocaat. B. was niet bij die korte zitting. De rechtbank gaf Moszkowicz toen twee weken de tijd om te reageren.

Als de advocaat geen bezwaar had gehad, zou de zaak op 11 november inhoudelijk behandeld worden, maar dat heeft hij wel, heeft hij de rechtbank laten weten. Over wat die bezwaren zijn, wil hij nog niks kwijt. "Het OM heeft nu twee weken de tijd om op mijn verweer te reageren. Dat wil ik eerst afwachten", zegt de Amsterdamse strafpleiter.

Op 11 november vindt nu alleen een regiezitting plaats waarop de rechtbank de stand van zaken in het proces kort bespreekt.