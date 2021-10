Huisartsenpraktijk Staphorst luidt de noodklok vanwege sterke stijging coronabesmettingen: overige zorg in de knel

De huisartsenpraktijk in Staphorst slaat alarm. Het aantal coronabesmettingen stijgt enorm en de niet-acute zorg in de gemeente dreigt in gevaar te komen. Praktijkmanager Hilga Miggels-Manden van de Huisartsenpraktijk Staphorst luidt de noodklok in een bericht in plaatselijk nieuwsblad De Staphorster, die vandaag op de mat plofte.

Miggels-Manden zegt namens de artsen: "Momenteel zijn de oplopende coronacijfers in Staphorst alarmerend. Er is een groot aantal positieve coronatesten. Opvallend veel mensen zijn ernstig ziek door corona en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Deze mensen zijn veelal niet gevaccineerd. Ook jonge, gezonde mensen kan dit overkomen. Op dit moment dreigt de niet acute zorg in Staphorst in gevaar te komen. Daarom een dringend advies aan iedereen vanaf 12 jaar om zich te laten vaccineren”.

De manager wil verder niet reageren. "Het bericht is bedoeld voor de plaatselijke bevolking en niet voor andere media. Staphorst is al naar genoeg in het nieuws altijd."

Nieuwe maatregelen

De Hersteld hervormde kerk in Staphorst, de grootste dorpskerk van ons land, schaalt het aantal bezoekers weer af naar aanleiding van de vele besmettingen. Vanaf afgelopen zondag is er weer een plaatsingsteam actief dat mensen naar hun plekken wijst en minimaal anderhalve meter tussen de gezinnen hanteert, vaak is het meer. Via een rooster worden de gelovigen weer gericht uitgenodigd. De rest moet thuisblijven.

Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten. Er wordt tussen de mensen telkens een bank vrijgehouden en de kerkgangers worden verspreid in de grote kerkzaal. Het betekent dat aanzienlijk minder mensen de diensten bezoeken dan voor deze laatste piek. Ouderling Jan Talen zegt in De Stentor dat de laatste tijd al niet de volledige capaciteit van het gebouw werd benut. Ook andere kerken in Staphorst schalen af.

Verantwoordelijkheid nemen

"We willen als Hersteld hervormde kerk op deze wijze onze verantwoordelijk nemen. We hebben altijd gezegd: zodra de besmettingen oplopen, schalen we weer af. In de praktijk blijven veel gelovigen al thuis. We zien in onze gemeenschap nu opvallend veel mensen die ziek zijn. Het is erger dan ooit", zegt kerkenraadslid Jan Talen.

De kerkenraad besluit na zondag of deze beperkende maatregelen van kracht blijven. "Ik ga ervanuit dat dit zo zal zijn", zegt Talen. Volgens hem roept zijn kerk niet op tot vaccineren. Dat is een eigen beslissing. We willen niet in het geweten van mensen treden.

In behoudende protestantse kring ligt vaccineren gevoelig. Je zou ermee op Gods stoel gaan zitten. De vaccinatiegraad in Staphorst is 56 procent. Landelijk is het bijna 83procent.