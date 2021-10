Twentekanalen worden natuurvriendelijker: "Willen geen dode reeën meer in het water zien"

Sergé Bogaerts is ecoloog bij Rijkswaterstaat. Tevreden kijkt hij naar de nieuwe natuurvriendelijke oevers. "Ik word hier wel blij van", aldus een glimlachende Bogaerts. Toen het Twentekanaal decennia geleden werd aangelegd, was dat vooral om de bedrijvigheid in de regio te versterken. "In die tijd werd er natuurlijk niet nagedacht over dieren die af en toe in het water kunnen vallen."

'Stenen constructie'

Anno 2021 wordt hier wél over nagedacht, zeker nu het kanaal een grote beurt krijgt. Harde damwanden worden vervangen door oevers met grote, losse stenen. "Bij zo'n oude damwand kunnen dieren niet makkelijk in of uit het water stappen. Zo'n stenen constructie helpt ze om makkelijker het kanaal te passeren", vertelt Bogaerts. In Almelo wordt er zo'n zeven kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd.

In deze video zie je hoe die natuurvriendelijke aanpassingen er precies uitzien:

Maar dat is niet het enige hulpmiddel voor reeën, dassen en bunzingen die het kanaal willen oversteken. Een stukje verderop worden 250 zogeheten fauna-uittreedplaatsen gerealiseerd. "Dan zit er een gat in de damwand", legt ecoloog Bogaerts uit. "Want dieren zwemmen de damwand af op zoek naar een punt om eruit te kunnen." De bedoeling is dat ze het gat vinden, erdoor zwemmen, in een laag water terechtkomen en via de oplopende zijkanten het kanaal weer veilig uitklimmen. "Om de honderd meter worden ze aangelegd en ook recht tegenover elkaar."

Volgens Bogaerts is het belangrijk om bij dit soort projecten aandacht te hebben voor de natuur. "Een kanaal is een onnatuurlijk element. Dieren willen toch oversteken en dan zien we af en toe dode reeën in het water. Dat is natuurlijk niet fijn. Dus nu we toch aan de slag zijn, kunnen we dat meenemen en voorkomen dat ze verdrinken in het kanaal."