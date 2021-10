Van Domselaar en Jansen terug in selectie Oranje Leeuwinnen

Ook Jill Roord uit Oldenzaal is geselecteerd. Janou Levels van PSV maakt haar debuut in de groep. Oranje speelt eind van de maand twee WK-kwalificatiewedstrijden. Vrijdag 22 oktober is Cyprus de tegenstander in Larnaca en vier dagen later ontvangt Wit-Rusland Oranje in Minsk. Nederland staat tweede in de poule met 4 punten uit 2 duels. Tsjechië heeft een beter doelsaldo. De groepswinnaars plaatsen zich voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, de nummers twee gaan naar de play-offs.