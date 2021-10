Schaatser Esders vertrekt aan vooravond olympisch seizoen bij Team Reggeborgh

"Het was een een moeilijke beslissing, de combinatie Gijs Esders en Team Reggeborgh was niet de juiste", aldus Esders in een persbericht van het team waar ook tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis voor schaatst. De 29-jarige Esders won vorig jaar brons op de NK sprint.

Hart en gedachten

In gesprek met De Telegraaf geeft Esders echter een diepere inkijk in zijn beslissing. "Ik heb mijn hart heel lang laten overmeesteren door mijn gedachten. Ik zat bij Reggeborgh natuurlijk in een omgeving waar iedere jonge schaatser van droomt", zegt hij.

Conclusie

"Als het dan niet werkt zoals je voor ogen hebt, dan zijn het je gedachten die zeggen: ’Gijs, je hebt hier je leven lang voor gewerkt, je verdient een goede boterham en je móet deze kans gewoon grijpen.’ Maar op een gegeven moment viel dat niet meer met elkaar te verenigen en ben ik wél naar mijn gevoel gaan luisteren. Toen kwam ik tot de conclusie dat het ook zo kan zijn dat deze omgeving voor veel rijders goed werkt, maar voor mij niet."

Eruit stappen

Bijzonder is het vertrek van Esders wel, aan de vooravond van het olympisch seizoen. "Ik kreeg mezelf niet in een bepaalde balans om in deze omgeving tot echt goede prestaties te komen", stelt Esders. "Ik stopte er heel veel energie in en was enorm gedreven, maar kreeg er niks voor terug op het gebied van resultaten. De laatste maanden ben ik flink gaan nadenken: kies ik voor de veilige weg en blijf ik lekker bij deze stabiele ploeg of pak ik de moeilijke route en stap ik eruit?", besluit hij.