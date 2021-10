Cerny na lange absentie terug op trainingsveld FC Twente

Wanneer Cerny zijn eerste minuten weer kan maken in de hoofdmacht van FC Twente is nog ongewis, maar met zijn rentree op het trainingsveld is wel duidelijk dat de vleugelaanvaller in de laatste fase van zijn herstel zit.

Cerny was in de eerste maanden van vorig seizoen dé smaakmaker in de ploeg van trainer Ron Jans en werd afgelopen zomer door FC Twente definitief overgenomen van FC Utrecht. In Enschede heeft de Tsjech nog een contract tot medio 2023, met daarin een optie om nog eens twee seizoenen in De Grolsch Veste te spelen.