FC Twente verwelkomt Cerny, maar raakt Everink kwijt

Cerny

Cerny scheurde in januari zijn kruisband tegen Ajax, waarna hem een revalidatie wachtte van bijna een jaar. Wanneer Cerny zijn eerste minuten weer kan maken in de hoofdmacht van FC Twente is nog ongewis, maar met zijn rentree op het trainingsveld is wel duidelijk dat de vleugelaanvaller in de laatste fase van zijn herstel zit.

Cerny was in de eerste maanden van vorig seizoen dé smaakmaker in de ploeg van trainer Ron Jans en werd afgelopen zomer door FC Twente definitief overgenomen van FC Utrecht. In Enschede heeft de Tsjech nog een contract tot medio 2023, met daarin een optie om nog eens twee seizoenen in De Grolsch Veste te spelen.

Everink

Het was echter niet louter hosanna bij FC Twente vandaag. Everink viel geblesseerd uit tijdens een afwerkoefening en moest van het veld gedragen worden, meldt TC Tubantia. De jonge rechtsback maakte de afgelopen duels indruk bij FC Twente en was vastberaden de concurrentie aan te gaan met Giovanni Troupée. Maar na een enkelblessure, een hoofdblessure én corona moet Everink nu wederom toekijken langs de zijlijn.