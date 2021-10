Waarom burgemeester Ten Kate van Staphorst niet oproept tot vaccineren

Ja, de coronacijfers in Staphorst lopen op. En hij maakt zich zorgen over mensen die ziek zijn en soms zelfs in het ziekenhuis liggen. Dus we moeten 'echt proberen' die hoge aantallen 'schouder aan schouder' terug te dringen. Maar een oproep tot vaccineren? Daar wil burgemeester van Staphorst Jan ten Kate niet aan. Waarom niet? "Ik hoop dat mensen elke dag goed hun eigen afweging maken."

Een interview met de burgervader van Staphorst, Jan ten Kate.

U wilt wel een oproep doen om je te laten testen, maar u wilt pertinent géén oproep doen aan mensen om zich te laten vaccineren. Waarom niet?

"Ik ben niet van pertinente dingen, niet van de uitersten. Ik denk dat we elkaar vinden in het midden - zeker in Staphorst. Natuurlijk is het zo dat vaccineren enorm helpt om deze pandemie de kop in te drukken. Maar er zijn mensen die daar niet voor kiezen en daar heb ik respect voor. Dan treedt een ander scenario in werking: houd rekening met elkaar, houd die anderhalve meter in acht en ga testen. Het verhaal dat we al anderhalf jaar kennen. Doe dat om te zorgen dat we die hoge cijfers weer lager krijgen."

Moet je soms als burgemeester niet op je inwoners passen en toch dat dringende advies geven om te gaan vaccineren? Omdat uit de cijfers blijkt, ook in omliggende gemeenten: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager het aantal besmettingen.

"Ik ben niet een burgemeester die boven de bevolking staat, ik sta tussen de bevolking. Maar ik pas ook op ze en dat doe ik door te zorgen dat mensen op basis van goede informatie een goede keuze kunnen maken. Voor heel veel mensen is die keuze vaccineren, maar voor een groep mensen is die keuze ook niet vaccineren om hun moverende redenen. En ik denk dat het goed is dat we daar rekening mee houden en respect voor hebben. Maar ik doe wel een dringende oproep aan juist die groep mensen: geef elkaar de ruimte, houd afstand, ga testen. Nou ja, u kent het verhaal."

Kunt u ook aangeven waar de besmettingen vooral plaatsvinden? Is het oplopende aantal positieve gevallen bijvoorbeeld vooral onder jongeren?

"Wat wij terugkrijgen van de GGD is dat het voornamelijk in gezinnen speelt en we weten dat we in Staphorst hele grote gezinnen hebben. Dus als er één besmet is, is al heel snel de besmettingsdruk heel veel groter. Dat zien we eigenlijk al anderhalf jaar. We kunnen niet echt een bron of een oorzaak ontdekken, maar het zit hem in gezinnen. En wij hebben grote gezinnen."

De buitenwereld kijkt naar Staphorst en vindt wat van de bezoekersaantallen in kerken. Is dat dan de plek waar de besmettingen plaatsvinden?

"Nou, wat ik zei: het zit hem vooral in gezinnen. Men weet wel dat ook de kerken hun maatregelen hebben genomen en dat die ook terug zijn gegaan naar minder mensen. Alleen families bij elkaar en anderhalve meter afstand houden. Dus ik heb ook de indruk dat men daar goed rekening houdt met de situatie zoals die op dit moment is."

De vaccinatiegraad in Staphorst is laag, zo'n 56 procent. Hoopt u dat onder druk van de feiten die er zijn - hoge vaccinatiegraad, lager aantal positieve testen - dat mensen in Staphorst een draai gaan maken?

"Ik hoop dat mensen elke dag goed hun eigen afweging maken. We zien ook in andere gemeenten dat mensen zich niet laten vaccineren om andere redenen; soms is er angst voor het vaccin. Maar nogmaals: wij zijn ervoor om te proberen zoveel mogelijk de goede informatie te geven."

Ten Kate heeft een advies: "Als er angst is, bel dan met de GGD en probeer nog eens goed door te vragen. Vertel ook waarom je het liever niet doet. Dan kunnen we misschien samen kijken of we het vertrouwen kunnen geven om wel te vaccineren. En de laatste oproep die ik wil doen: geef elkaar ook figuurlijk de ruimte, respecteer elkaar in welk besluit je neemt."