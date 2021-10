Zondag in De Oosttribune: De Ster van Zwolle en amateurvoetbal

Het laatste deel van de koers, vanaf 15.00 uur is live te zien op TV Oost en YouTube. Het commentaar bij de wedstrijd komt van Paul Schabbink en oud-wielrenner Bas Stamsnijder. De finish wordt rond 16.15 uur verwacht op de Ceintuurbaan in onze provinciehoofdstad. Zondagavond is er een uitgebreide samenvatting te zien van De Ster van Zwolle.

HHC Hardenberg

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de hogere klassen in het amateurvoetbal. HHC Hardenberg speelt zaterdag in eigen huis de risicowedstrijd tegen Spakenburg. Reden voor deze benaming is het gedrag van supporters van Spakenburg gedurende de laatste maanden. HHC heeft na een stroeve start de weg omhoog gevonden in de Tweede Divisie en staat achtste.

Excelsior'31

Een treetje lager, in de Derde Divisie, neemt Excelsior'31 het in Zeeland op tegen Goes. De ploeg uit Rijssen staat momenteel derde en is op voorhand dan ook de grote favoriet voor het duel met Goes, dat de voorlaatste plek bezet.

De uitzending van De Oosttribune vangt zondagavond aan om 20.30 uur en wordt ieder uur herhaald.