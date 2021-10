Veilig in Overijssel | Woonzorgcentrum Rosengaerde moest met waterstofzuigers in de weer

"Het water liep de hal in en ging ook de kamers binnen", vertelt Margot Seip, bestuurster van woonzorgcentrum Rosengaerde. Op 4 juli was er in Dalfsen sprake van een wolkbreuk, waardoor de riolering in de straat van het woonzorgcentrum overstroomde. "Er was wel aangegeven dat er kans was op code oranje die dag, maar dat er zo'n watersituatie zou ontstaan was onverwacht."

Bewoners hoefden gelukkig niet met natte voeten te zitten, de overstroming had de gezamenlijke huiskamer gespaard. Nadat het personeel het water met waterstofzuigers had opgezogen, bleek de schade mee te vallen. Ook het laminaat overleefde de wateroverlast.

Bekijk de reportage:

Veilig in Overijssel

