Nationale Groente- en Fruitdag: boeren delen fruit uit in verzorgingshuis Dalfsen

Het is de Dutch Food Week, in goed Nederlands 'De Week van Nederlandse Groente en Fruit'. Met deze actie vragen de boeren en tuinders aandacht voor het belang van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel. Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord: “Vers en gezond voedsel is niet overal ter wereld vanzelfsprekend, maar gelukkig is het in Nederland goed geregeld. We willen op deze dag producten van Nederlandse bodem met anderen delen en het gesprek aangaan over het belang van gezond eten nu en in de toekomst.”

Aandacht voor gezond voedsel

De Nationale Groente- en Fruitdag is ontstaan om aandacht te vragen voor het eten van voldoende groente en fruit. De focus ligt op gezondheid, duurzaamheid, verspilling en leefstijl. In Overijssel werden de eerste kratten fruit vanmorgen afgeleverd in verzorgingshuis Rosengaerde in Dalfsen, waar de bewoners enthousiast reageerden op het bezoek.

Bert van der Vegt en zijn collega delen fruit uit in Dalfsen (Foto: RTV Oost (Marcus Ganzevles))

Varkenshouder Bert van der Vegt legt de bewoners van Rosengaerde uit wat het doel is: “Achter het verse en gezonde voedsel op ons bord schuilt een verhaal. Dat verhaal begint bij boeren en tuinders, op het boerenland om de hoek. Maar dat verhaal wordt veel te weinig verteld. Met deze actie brengen we daar verandering in."

'Ik probeer fit te blijven'

De verse frambozen, peren en partjes appel vinden hun weg aan de koffietafel in de woonkamer van het verzorgingshuis. "Ik probeer fit te blijven dus dan is lekker gezond fruit altijd goed, ik eet het iedere dag", zegt één van de bewoonsters aan tafel tegen Van der Vegt. "Daar doet u goed aan mevrouw, deze appels komen weg bij Van der Kolk hier uit Dalfsen."

Met een bordje vol gesneden partjes gaan de varkenshouder en zijn collega de tafels langs.

“Aan het Nederlandse voedsel worden hoge eisen gesteld”, laat LTO Noord-voorzitter Bruins weten. “Het is belangrijk dat de consument kiest voor dit Nederlandse product. Juist door het eten van Nederlands, en daarmee Euregionaal geproduceerd voedsel, besparen we veel transport, steunen we onze eigen duurzame voedselproducenten en dus onze economie en hebben we meer zicht op de wijze waarop dit voedsel wordt geproduceerd”.