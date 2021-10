Go Ahead wint thuis zelden van Heracles, schier onmogelijke opgave PEC bij PSV

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles – Heracles

Derbyday in Deventer: Go Ahead Eagles tegen Heracles. De cijfers uit het verleden zijn zwaar in het voordeel van de Almeloërs. De laatste keer dat Go Ahead in eigen huis een eredivisieduel won van Heracles dateert van 55(!) jaar geleden.

In 1966 bezorgde Wietse Veenstra Go Ahead met twee goals de 2-0 overwinning. Het is ook de enige zege van de Deventer-ploeg in eigen huis tegen Heracles op het hoogste niveau.

De laatste ontmoeting was in 2017. Elvis Manu kreeg al na twaalf minuten de rode kaart wegens hands, Thomas Bruns benutte de toegekende strafschop en Heracles won mede door twee goals van Samuel Armenteros uiteindelijk met 1-4.

De laatste zege van Go Ahead in de Adelaarshorst was alweer twintig jaar geleden in de eerste divisie. In 2001 scoorden Hubert Dijk, Dick Kooijman en Ugur Yildirim in het duel dat eindigde in 3-1.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

In de laatste ontmoeting kreeg Elvis Manu al na 12 minuten een rode kaart (Foto: Orange Pictures)

PSV – PEC Zwolle

Hekkensluiter PEC Zwolle is nog altijd de enige ploeg in de eredivisie die nog niet heeft gewonnen. Het ene punt in acht duels is de slechtste start ooit voor PEC in de eredivisie.

PEC Zwolle heeft een abonnement op vier tegengoals bij PSV. De laatste vijf duels in het Philips-stadion gingen allemaal verloren met een kwartet aan tegentreffers.

De 4-2 nederlaag eerder dit jaar werd ingeleid door een enorme blunder van doelman Xavier Mous die een stuiterende terugspeelbal van Yuta Nakayama over zijn voet liet glippen.

Vier keer slaagde PEC Zwolle erin te winnen bij PSV, de laatste keer in 2013. De Eindhovense ploeg maakte zich op voor het 100-jarig jubileumjaar, maar ging met 1-3 lelijk onderuit. Fred Benson (2x) en Wiljan Pluim scoorden in die stuntwedstrijd voor PEC.

Er was een tijd dat PEC een angstgegner was voor PSV. In 1978, 1981 en 1983 won PEC drie keer met 0-1. Cees van Kooten, Ron Jans en Ben Hendriks tekenden toen voor de winnende goals.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Fred Benson bezorgde PEC de laatste zege op PSV (Foto: ANP)

FC Twente – Willem II

Met Willem II treft FC Twente een tegenstander waarvan het lastig winnen is in eigen huis. De Tilburgers bleven in de laatste vier ontmoetingen (3x competitie, 1x beker) zonder nederlaag op bezoek in Enschede.

Voor een Twente-zege moeten we terug naar 2017. Een eigen goal van Darryl Lachman en een prachtige knal van Enes ünal leverden Twente voor rust de 2-0 voorsprong op. In de tweede helft werd een Willem II-offensief ternauwernood overleefd, eindstand 2-1.

De grootste zege boekte FC Twente in de eerste ontmoeting met Willem II in oktober 1965: 6-1. Daar zag het na een kwartier niet naar uit toen Frie Nouwens de Tilburgers in het Diekman op voorsprong schoot. Grote man aan Twente-zijde werd uiteindelijk Hans Roordink die vier keer scoorde. Alleen Piet Keur slaagde erin om vaker te scoren namens FC Twente in één competitieduel. Dat gebeurde 22 jaar later tegen DS’79 (7-1), het duel waarin Keur vijf keer doel trof.

Aftrap: zondag 16.45 uur

