Monumentale HBS Kampen voor één euro verkocht, zorgorganisatie wil zestig zorgwoningen realiseren

De overdracht van het pand werd vanochtend bezegeld met een handtekening van bestuursvoorzitter Karin Leferink van IJsselheem en wethouder Albert Holtland van Kampen.

Een symbolische verkoop, want het monumentale pand is natuurlijk veel meer geld waard dan één euro. Toch gaat het gemeentelijke pand voor dat bedrag weg. Dat komt omdat de staat van onderhoud dusdanig is, dat het renoveren en restaureren van het pand om het geschikt te maken voor bewoning een miljoeneninvestering vergt.

Karakteristieke gevel behouden

IJsselheem kan en wil die investering alleen doen op voorwaarde dat de gemeente het pand 'om niet' beschikbaar stelt. Anders is het voor de zorgorganisatie financieel niet haalbaar.

"Want het verbouwen, renoveren en restaureren van een oud gebouw van deze omvang is misschien wel ingewikkelder en zeker niet goedkoper dan nieuwbouw", zegt projectontwikkelaar Simon de Jong.

"We gaan de verbouwing in drie verschillende fases uitvoeren", legt hij uit. "In de eerste fase, die in het voorjaar van 2022 start, wordt alles binnen in het gebouw gesloopt. Daarna wordt het fundament versterkt en kunnen we in de laatste fase beginnen met de wederopbouw van het gebouw."

Karakteristieke gevel blijft in takt (Foto: Harry Hol)

Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen bij de klus is het verhogen van het vloeroppervlak op de eerste en tweede verdieping. "Vroeger was het belangrijk dat leerlingen hun zicht op het schoolbord voor in de klas gericht hadden en dat ze niet vanuit het klaslokaal naar buiten konden kijken.", zegt De Jong lachend. Dat lukt ook niet want de vensterbanken in de huidige lokalen zitten heel hoog.

Maar dat moet natuurlijk anders, want de hulpbehoevende ouderen die er straks gaan wonen willen wel graag naar buiten kijken. Om dat mogelijk te maken met behoud van de huidige ramen moeten we de verdiepingsvloeren zo'n veertig centimeter ophogen", zegt De Jong.

"In totaal realiseren we straks binnen in het gebouw ongeveer zestig studio's en appartementen, die in oppervlakte variëren van zo'n veertig tot zeventig vierkante meter. Ze passen in een vernieuwende woonvorm die qua beleving tussen het wonen in een eigen huis en een verpleeghuis in zit. Naast cliënten van IJsselheem, zullen er bijvoorbeeld ook cliënten van zorgorganisatie PGVZ gaan wonen, die meer begeleiding nodig hebben." Dat betekent in de praktijk volgens de projectleider dat er ouderen met heel verschillende en specifieke zorgwensen in komen.

Hoge ramen in voormalig schoolgebouw (Foto: Harry Hol)

Vernieuwend woonzorg concept

"Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderen die omwille van de veiligheid niet meer alleen willen wonen, maar nog heel erg zelfredzaam zijn. Maar ook zorgbehoevende ouderen met behulp van technische innovaties, zoals cameratoezicht of automatisch sluitende deuren en ramen, toch de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig te blijven."

Volgens bestuursvoorzitter Karin Leferink van IJsselheem zijn dit soort vernieuwende woonconcepten de toekomst. "We stimuleren én respecteren de eigen mogelijkheden van cliënten. En we overleggen samen met de bewoners en hun familie, hoe we een goede balans realiseren tussen de informele en formele zorgvragen van de bewoners zodat we daar samen een passende invulling aan kunnen geven."