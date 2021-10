Politie blijft waarschuwen voor telefoontjes en bezoekjes van nep-bankmedewerkers

Een vrouw van 83 uit Rijssen kan dat beamen. Ze kreeg op 2 juli een telefoontje van iemand van de Rabobank, precies op het moment dat ze geld wilde overmaken. De 'medewerker' had zo'n betrouwbaar verhaal, dat ze instemt met zijn voorstel om iemand langs te laten komen. Enkele minuten later staat de zogenaamde bankmedewerker al aan de deur bij de 83-jarige vrouw. Ook de nep-bankmedewerker weet haar vertrouwen snel te winnen en heeft haar iPad in zijn handen gehad, waarmee hij ongestoord in haar bankapp kon rommelen.

Duizenden euro's afgeschreven

"Waarschijnlijk is de man toen ook achter haar pincode gekomen", zegt politiewoordvoerder Westerhoff. "Korte tijd later zien we namelijk een man bij de geldautomaat in de Readshop in Rijssen. Hij haalt duizenden euro's van haar rekening. Er is zelfs geprobeerd om daarna nog tienduizenden euro's af te schrijven, dat is gelukkig voorkomen door de echte bank die alert reageerde en de overboekingen blokkeerde."

Bekijk de beelden van de man die duizenden euro's steelt van ouderen in Rijssen:

Het bevalt de pinner bij de Readshop klaarblijkelijk in Rijssen, want vier dagen later, op dinsdag 6 juli, staat hij opnieuw bij de geldautomaat in de Rijssense Readshop. Dezelfde kleding, hetzelfde petje, alleen nu met een andere bankpas. Namelijk die van een 82-jarige man uit Rijssen.

"Deze man werd 's ochtends gebeld door de ABN-Amro bank", vertelt Westerhoff. "Hij kreeg te horen dat er gerommeld werd met zijn bankrekening. Er zou iemand van de bank naar zijn woning komen om de bankpas in te nemen. Op dat moment moeten eigenlijk alle alarmbellen gaan rinkelen, want banken doen dat nooit."

Bankpasje doorknippen

Terwijl de 82-jarige man aan de telefoon hangt met de nep-bankmedewerker, belt er al iemand bij hem aan. Het is een man die zelfs een pasje van ABN-Amro aan zijn riem heeft hangen om zo betrouwbaar mogelijk over te komen. "Hij stelde zich voor als meneer Van Vleuten", aldus Westerhoff. "De bankpas van de 82-jarige man moest ter plekke worden doorgeknipt, maar de chip van de pas raakte niet beschadigd. Daardoor lukte het de man bij de Readshop om even later in meerdere etappes duizenden euro's van zijn rekening af te schrijven."

Volgens de politie gaan de oplichters steeds gehaaider te werk. "Wij blijven adviseren: twijfel je of je echt iemand van de bank aan de telefoon hebt? Verbreek meteen de verbinding en bel het juiste telefoonnummer van de bank. Vraag daar of het verhaal klopt dat je zojuist hebt gehoord. Of ga zelf naar een bankkantoor toe om het te checken."

Als iemand die bij je aan de deur komt vraagt om je bankpasje aan hem of haar mee te geven, weet je zeker dat je met een oplichter te maken hebt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff

Bankpasjes afgeven? "Nooit doen", zegt Westerhoff stellig. "Als iemand die bij je aan de deur komt en je vraagt je bankpasje aan hem of haar mee te geven, weet je zeker dat je met een oplichter te maken hebt. Ook al knippen ze het bankpasje doormidden, de chip werkt dan vaak nog waardoor ze er toch geld mee kunnen pinnen."

'Deel nooit je inloggegevens'

"En deel ook echt nooit je pincode", vervolgt Westerhoff. "Ook niet de inloggegevens van de app van de bank, die bijvoorbeeld op je iPad staat. En laat zo'n bankmedewerker ook nooit geld overboeken naar een andere rekening. Echte banken zullen daar namelijk nooit om vragen, dus doe dat ook niet. Het komt tegenwoordig ook voor dat je wordt gevraagd om een andere app of software te installeren, buiten je normale bank-app om. Ook niet doen. Het moet meteen een signaal zijn dat je met oplichters te maken hebt."

De man die bij de Readshop in Rijssen duizenden euro's steelt van de bankrekeningen van ouderen (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De man die is gefilmd bij de Readshop in Rijssen is dus één van die oplichters. Herken je hem? Laat het dan meteen weten, want je voorkomt ermee dat hij meer slachtoffers maakt.

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Rijssen-Holten een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000