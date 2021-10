VIDEO: Deze inbreker bij McDonalds in Almelo jat geen fastfood, maar wat dan wel?

Je moet het maar durven. Inbreken terwijl het enorm druk is in de drive-thru. Deze man, die is gefilmd bij McDonalds op de woonboulevard in Almelo, deinst er niet voor terug. Voordat hij vertrekt zwaait hij zelfs nog even, alsof het een bekende is van de medewerkers.

De man sluipt op vrijdag 16 juli rond op het terrein achter het filiaal in Almelo. Het is rond half elf in de avond, een tijdstip waarop het erg druk is in de McDrive, waardoor niemand van het personeel hem opmerkt. Hij loopt via een achterdeur naar binnen en sjouwt van alles mee naar buiten.

Bekijk hier hoe de man te werk gaat:

Op een steekwagen plaatst hij een compressor, een hogedrukspuit van het merk Nilfisk, een heggenschaar en een kantjesmaaier. Gereedschap dat een waarde vertegenwoordigt van zo'n duizend euro. Hij zet alles buiten het hek klaar.

Blijkbaar heeft hij dan nog niet genoeg, want hij komt terug om nog wat extra spullen te pakken. Ook de Sparta-fiets van een medewerker die achter het pand staat kan hij gebruiken. Dat er een kapot zadel op zit deert hem niet. De man zwaait zelfs nog eventjes als hij vertrekt met alle gestolen spullen.

Tips?

De politie is op zoek naar de inbreker. Weet jij wie het is, of weet je waar de gereedschappen zijn gebleven? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Almelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000