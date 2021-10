In beeld: fietsendiefstallen in Deventer, politie roept gedupeerden op aangifte te doen

Het komt dagelijks voor en is een grote bron van ergernis onder fietsers: fietsendiefstallen. De politie roept slachtoffers op vooral aangifte te doen. Drie gedupeerden in Deventer deden dat ook, de mannen die er met hun fietsen vandoor gaan zijn gefilmd.

"Veel mensen denken dat we niets doen om fietsendiefstallen op te lossen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Een meerderheid van de slachtoffers doet ook geen aangifte. Toch doen wij wel degelijk onderzoek, waarbij we geregeld fietsen terugvinden waarvan wij vermoeden dat ze gestolen zijn. Maar als we er geen aangifte bij kunnen vinden, weten we niet wie de rechtmatige eigenaar van de fiets is."

Fietsendiefstalregister

De politie roept daarom op altijd aangifte te doen bij diefstal. "Alleen dan wordt je fiets opgenomen in het fietsdiefstalregister", aldus Westerhoff. "Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief of heler op te sporen. Noteer daarom ook altijd het framenummer van je fiets."

Bekijk de video waarin drie fietsendieven gefilmd zijn:

In Deventer zijn drie fietsendieven duidelijk in beeld. Op 17 juni steelt een man een e-bike van het merk Post Bike bij een appartementencomplex aan de Karel de Grotelaan. Een week later is het twee dagen achter elkaar raak bij het filiaal van Albert Heijn aan de Flora. Eerst wordt een fiets van een 18-jarig meisje gestolen. Een dag later, op donderdag 24 juni, in dezelfde fietsenstalling een dure e-bike van het merk Cube.

"Wij hopen dat iemand één van de fietsendieven herkent", vertelt Westerhoff. "Je ziet aan de beelden hoe belangrijk het is om je fiets goed op slot te zetten. We adviseren ook altijd om twee sloten te gebruiken. Het gewone slot van je fiets en een extra kettingslot. Het is dan voor fietsendieven vaak teveel werk om jouw fiets mee te nemen, zeker als je zo'n kettingslot ook nog ergens aan vastmaakt. En word je fiets toch gestolen, doe dan vooral aangifte."

Tips?

Heb je tips over de drie fietsendieven of weet je waar de gestolen fietsen gebleven zijn? Laat het dan meteen weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000