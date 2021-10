Anderhalf jaar cel voor hoofdverdachte vuurwerkbom in Deventer, vrijspraak voor medeverdachten

Persrechter Van Vuure over de uitspraak in de zaak over de vuurwerkbom in Deventer afgelopen oud en nieuw

Anderhalf jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat is de straf die de rechter heeft opgelegd aan hoofdverdachte Burak K. (33) die in de nacht van oud en nieuw een zware vuurwerkbom liet afgaan in Deventer. Dat het ging om zwaar vuurwerk dat stevig insloeg in de omgeving, blijkt wel uit het aantal aangiftes dat daags erna bij de politie binnenkwam. De andere twee verdachten, eveneens 33 jaar, zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Volgens de rechter had de verdachte kunnen voorzien dat de vuurwerkbom gepaard zou gaan met schade en letsel. Dat had alles te maken met de kracht van de vuurwerkbom.

Veertig aangiftes telde de politie, allemaal over dit ene voorval. Achter een bushalte aan de Havezatelaan in Deventer werden sporen van onder meer mortierbommen, lawinepijlen en dumdumpatronen gevonden. De bom zou zijn samengesteld uit de onderdelen die op straat zijn teruggevonden.

'Nare, bedreigende ervaring'

“Het is een nare, bedreigende ervaring geweest voor veel buurtbewoners”, zo zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak, afgelopen september in de rechtbank in Zwolle. Er zijn mensen die gehoorschade hebben opgelopen en één omwonende kampt sinds de explosie met een posttraumatische stressstoornis. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk tegen de drie verdachten uit Deventer.

Er was een flink aantal vorderingen ingediend bij de rechtbank omdat in de omgeving veel schade is ontstaan. Voor een deel van die vorderingen was de rechtbank niet ontvankelijk, zes vorderingen zijn wel toegekend voor een totaalbedrag van zo'n vijftienduizend euro. Dat bedrag zal de veroordeelde K. in zijn geheel aan de slachtoffers moeten terug betalen.

"Ik wil niet overdrijven, maar je kan het gedrag van deze verdachten toch echt wel omschrijven als het spelen met het leven van anderen onder het motto van oud en nieuw vieren", zei de officier. De schade als gevolg van de ontploffing was groot: kapotte ruiten, ontzette kozijnen en meerdere beschadigde auto’s.

Opsporing Verzocht

De vuurwerkbom werd ook behandeld in het tv-programma 'Opsporing Verzocht'. Eén van de verdachten had zichzelf herkend in dat programma. Hij bekende dat hij een vuurwerkbom had afgestoken. Hij zei niet te weten wat het was, maar dat hij het gewoon had aangestoken.

Het vuurwerk was niet van de persoon die het aanstak. De vermeende eigenaar werd door de officier van justitie ook verdacht van het 'voorhanden hebben van munitie'. De derde verdachte hielp mee met het vuurwerk uit een busje halen. Zodoende hebben zij volgens de officier 'nauw en bewust' samengewerkt.

De twee medeverdachten werden echter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ze hebben beiden wel meegeholpen met het verplaatsen van het vuurwerk . Maar er is volgens de rechtbank geen bewijs van nauwe samenwerking tussen de verdachten, ook niet bij het maken van de vuurwerkbom. Beide mannen kregen wel een boete van achthonderd euro.