Wolf die eerder Twentse schapen doodde, is afgeschoten op Veluwe

De wolf die vorig jaar meerdere schapen doodde in Twente en zich later op de Veluwe vestigde, is doodgeschoten. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch Wildlife Health Center (DWHC) samen met Wageningen Environmental Research (WENR). De wolf werd ongeveer twee weken geleden dood gevonden bij het Gelderse Stroe.

De mannelijke wolf, genaamd GW1490m, komt uit de Rodewald-roedel in het Duitse Nedersaksen. Het dier doodde in november vorig jaar in Enter en Wierden meerdere schapen. Na de aanvallen trok het dier naar de Veluwe en vormde het een paar met een wolvin, die eerder dit jaar bij Ede is doodgereden.

De wolf werd op 1 oktober bij Stroe gevonden, waarna er sectie en genetisch onderzoek plaatsvond. Het doodschieten van een wolf is strafbaar, omdat het een beschermde diersoort is. Daarom loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval. Of er al een dader in beeld is, is niet bekend.

Onderzoek doodsoorzaak

In Nederland zijn tot nu toe naast deze wolf, nog vijf andere dode wolven gevonden. De andere dieren zijn bij een aanrijding om het leven gekomen. Op basis van onderzoek in Duitsland blijkt dat naast verkeer, illegale vervolging de tweede doodsoorzaak is voor wolven.