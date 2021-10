Roel (19) zat de hele dag in een achtbaan in Slagharen: 'Geen centje pijn'

Eén rondje duurt anderhalve minuut, waarbij je twee keer over de kop gaat en 95 kilometer per uur aantikt. En dat is niet goed voor je rug. Gelukkig heeft Roel een trucje: vooraan in de stoel zitten.

Ondertussen drinkt hij volop energydrank en eet hij drop, "Ik word daar juist minder misselijk van, die suikers tackelen de adrenaline een beetje.”

Achtbaanfan

Helemaal nieuw is de actie niet voor de Huissenaar (Gelderland). Hij zat al eens eerder veertig keer achter elkaar in dezelfde attractie.

Roel stapte rond elf uur in de rollercoaster. Hij was ontspannen, maar wist waar hij aan begon. "Het is één van de heftigste achtbanen van Nederland. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam gaat reageren."

Stevig ontbijt

Hij had ter voorbereiding al een paar ritjes gemaakt, bovendien had 'ie stevig ontbeten. 's Middags had Roel vijf minuten de tijd om een tweede bodem te leggen. "Misschien een lekker broodje of een patatje."

Hoeveel de actie precies heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Een paar uur geleden schatte Roel het op zo'n 1600 euro. Nu, na 135 ritjes, stapt de negentienjarige nog één keer in. "Een ererondje!"

Stap ook in de Gold Rush: