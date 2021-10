De IJsselkogge komt thuis: gemeenteraad trekt extra geld uit om het scheepswrak naar Kampen te halen

Het was wereldnieuws in 2012, de vondst van een echte Hanzekogge op de bodem van de IJssel, vlakbij Kampen. In 2016 is het wrak boven water gehaald en naar Lelystad gebracht waar het op dit moment wordt geconserveerd. Als dat proces klaar is kan de kogge aan het publiek getoond worden.

Glazen stolp

Kampen dacht dat een relatief eenvoudige glazen stolp voldoende zou zijn om het scheepswrak tentoon te stellen. Daarvoor was al 500.000 euro gereserveerd. Maar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE liet weten dat de expositieruimte aan strenge eisen moet voldoen, wat betreft luchtvochtigheid, temperatuur en lichtinval. Anders verpulvert het hout ter plekke en gaat de kogge alsnog verloren.

De IJsselkogge wordt geimpregneerd met een kunsthars (Foto: RTV Oost)

Als Kampen geen geld over heeft voor een betere tentoonstellingsruimte dan moet er een andere plek voor de kogge worden gezocht, was de boodschap van het RCE, bijvoorbeeld in een andere Hanzestad zoals Deventer, Zutphen of Harderwijk.

"Niet tegen elke prijs"

Dat wil de gemeenteraad van Kampen niet laten gebeuren.Wel hikken de raadsleden aan tegen de hoogte van het bedrag, dat wel erg afwijkt van wat eerst was afgesproken. "We willen voor dat geld wel een meer uitgewerkt plan zien", stelt Martine Wiltjer van de ChristenUnie. Nieke Jansen van GroenLinks vindt dat de gemeente niet zomaar de portemonnee moet trekken: "We hebben flink moefen bezuinigen het afgelopen jaar. We willen daar niet nog overheen gaan, en dan wel één mijoen klaarleggen voor de kogge."

Ook de SGP vindt het voorstel 'broddelwerk'. "We willen best een kogge, maar niet tegen elke prijs. ". GroenLinks en de ChristenUnie vroegen in een amandemant om het bedrag naar beneden bij te stellen, en te zoeken naar meer sponsors en externe financiering, Dat amandement werd met een kleine meerderheid aangenomen.

Kampen Sociaal denkt dat Kampen wel genoeg armslag heeft om dit geld op te brengen: "Deze kogge hoort bij de stad, dus geef hem een mooie plek om Kampen mee op de kaart te zetten", vindt Lammert Bastiaan. Ook het CDA denkt dat de terugkeer van de Kogge een nieuw elan aan de stad kan geven en een grote publiekstrekker kan worden: "Zo kunnen we ons nog veel meer profileren als Hanzestad, iets waar we trots op zijn met elkaar", stelt Jacolien van de Wetering.

Stap dichterbij

Uiteindelijk stemde een overgrote meerderheid van de raad vóór het krediet van één miljoen voor een eenvoudige expositieruimte waar de Kogge vanaf 2024 te zien kan zijn. Alleen de SGP stemde tegen.

Er loopt ook een onderzoek om te kijken of er een compleet beleefmuseum rond de Kogge kan komen. Dat zou dan volledig extern gefinancierd moeten worden. Met het krediet van anderhalf miljoen is in elk geval de terugkeer van de IJsselkogge naar de plek waar ze is gevonden weer een stap dichterbij.