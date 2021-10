Lucht nog niet geklaard in Bornse gemeenteraad na 'verzoeningsgesprek'

De ruzie in de Bornse gemeenteraad lijkt nog niet bijgelegd. Vanavond was een gesprek over het conflict, dat twee weken geleden ontstond tijdens een raadsvergadering over de heropening van het azc in Azelo. Tijdens die vergadering liepen vijf raadsleden boos weg, en die frustratie is er nog steeds.

Het is lastig te achterhalen wat er precies is gezegd tijdens de besloten vergadering vanavond. De betrokken fractievoorzitters die wij belden willen de details niet bespreken en de burgemeester was niet bereikbaar. Wél staat vast dat van een 'nieuw begin' nog geen sprake is.

'Geen mededeling'

VVD-fractievoorzitter Leo Graafhuis is heel kort over de bijeenkomst: "Daar doe ik geen mededeling over, sorry." Hoe was de toon van het gesprek? "Sorry, daar zeg ik niets over." Komt er een tweede gesprek? Wederom: "Daar doe ik geen mededeling over."

Graafhuis was de eerste die twee weken geleden de zaal uitliep tijdens de raadsvergadering. Die avond stond een motie op de agenda voor de heropening van het azc. Maar toen vroeg het CDA opeens om het voorstel van de agenda te halen.

Het gesprek ging met name over gedrag, iedereen trok daar zijn eigen conclusies bij GB90-fractievoorzitter Mike de Boer

Hiermee zou het inhoudelijke debat over de opening óók niet meer doorgaan. Verschillende fractievoorzitters waren woedend over de actie: "Laffe politiek", zei Graafhuis tegen CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink. "U vermoordt de democratie."

Frustratie

CDA-fractievoorzitter Oude Lansink wil wel vertellen over het gesprek van vanavond, al laat hij niet veel los. "Het gesprek was op zich goed, we weten nu hoe iedereen er in staat. Is het nu opgelost? Wat mij betreft wel, maar ik ga de woorden van anderen niet herhalen."

GB90-fractievoorzitter Mike de Boer 'proefde frustratie' tijdens de bijeenkomst. "Laat ik het zo zeggen: wij kunnen met iedereen door één deur. Hoe dat bij anderen zit, wil ik liever niet zeggen, dat moet je aan hun vragen."

"Het gesprek van vanavond ging met name over gedrag, en iedereen heeft zijn eigen conclusies getrokken", vervolgt de GB90-fractievoorzitter. "Nee, de uitkomst van het gesprek is niet 'zand er over'. Laten we het een 'eerste aanzet tot verzoening' noemen, want bepaalde punten staan nog open." Welke punten dat zijn, wil De Boer niet zeggen.

Verkeerd ingeschat

Wel is duidelijk dat de aanleiding van de onvrede besproken is, namelijk het intrekken van het voorstel door het CDA. "Dat hebben we verkeerd ingeschat", zegt CDA-fractievoorzitter Oude Lansink nu. "We hadden een andere route moeten kiezen, waarbij er een debat zou zijn, dan had je recht gedaan aan iedereen."

Als het aan Oude Lansink ligt, is er voldoende basis om samen verder te gaan. Ook De Boer 'heeft vertrouwen'. Al lijkt het zeker dat de sfeer nog niet hersteld is als de raad volgende week dinsdag weer bijeen komt.