Huurwoningen in Overijssel weer wat duurder: woning in vrije sector met ruim vijf procent gestegen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in Overijssel het afgelopen kwartaal gestegen met ruim vijf procent. De gemiddelde huurprijs van een een vrijesectorwoning kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 11,19 euro per vierkante meter. Een jaar geleden was dat nog 10,65 euro blijkt uit cijfers van Pararius, een onafhankelijke woningwebsite waarop alle aanbieders in Nederland hun woningaanbod kunnen plaatsen. In Overijssel was in Deventer sprake van de grootste stijging.

Landelijk betaalden nieuwe huurders de afgelopen drie maanden gemiddeld 16,97 euro per vierkante meter. Dat is 2,5 procent meer dan in het derde kwartaal vorig jaar en de hoogste prijs sinds 2013.

Deventer

In Deventer stegen de huurprijzen het afgelopen kwartaal het hards in Overijssel. De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in Deventer kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 11,77 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 10,80 euro. Dat is een stijging van 9,1 procent.

Ook bijvoorbeeld in Enschede was er sprake van een stijging. De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning was in het derde kwartaal van dit jaar 11.92 euro. Een jaar geleden was dat nog 11,20 euro. Dat is een stijging van 6,5 procent. Daarmee hoort Enschede, net als Deventer bij de gemeenten met een stijging van meer dan vijf procent. In zestien gemeenten in Nederland stegen de huurprijzen harder dan vijf procent.

Expats

Dat de huurprijzen in de grote steden (weer) stijgen, kan volgens Pararius toegeschreven worden aan het de terugkeer van expats en toeristen en aan de schaarste aan huurwoningen in de vrije sector. "De expatmarkt draait als nooit tevoren en het short stay aanbod dat tijdens Covid-19 op de reguliere huurmarkt werd aangeboden verdwijnt weer van de markt omdat ook het toerisme weer op gang komt", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging."