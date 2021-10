Politie zet lokbus vol 'drugsafval' in: slechts enkele tips

In een tijdsbestek van twee weken tijd stond de bus in aan Eerderveldweg in Ommen, Zandwijkallee in Dalfsen, Bergweg in De Bult in de gemeente Steenwijkerland en aan de Vijverweg in Staphorst. De bus viel in Dalfsen het meeste op: er kwamen zes tips binnen van mensen die het niet vertrouwden. In Ommen kwam er slechts één tip binnen en in De Bult en Staphorst zelfs helemaal geen.

Kwetsbaar en interessant

Met de actie willen de gemeenten en de politie het bewustzijn, maar vooral de meldingsbereidheid vergroten. Meldingen zijn namelijk noodzakelijk in de aanpak van ondermijning. Zeker in de buitengebieden zijn extra ogen en oren essentieel. Deze gebieden zijn vaak kwetsbaar en interessant voor criminelen. Ze kunnen hier vaak ongezien hun gang gaan.

Hennepplantages en drugslabs gaan regelmatig gepaard met dumpingen in bijvoorbeeld natuurgebieden. Criminaliteit die volgens gemeenten en politie veel impact heeft op de omgeving. De gevolgen van deze ondermijnende criminaliteit zijn omvangrijk: schade aan het milieu en de gezondheid, intimidatie, bedreigingen, geweld of zelfs liquidaties. "Je ziet een verschuiving van Brabant en Limburg naar Oost-Nederland. Dat is een feit. Het is belangrijk dat we zichtbaar gaan maken wat nu nog onzichtbaar is", benadrukt Patrick Oude Geerdink, specialist ondermijning in het Vechtdal.

Vaten en gasmaskers

In de bus die de afgelopen weken op verschillende plekken in Overijssel was geparkeerd, zaten onder meer vaten en gasmaskers. "Dat kan wijzen op een drugslab bij u in de buurt", legt wijkagent Jos Knol uit. "Dat wil je niet. Er is dan bijvoorbeeld kans op explosie- en brandgevaar." Knol wijst erop dat het van groot belang is om verdachte signalen - zoals een busje vol vaten - te melden.