Provinciale Staten lijken wel een duiventil: deze periode één op vijf Statenleden vertrokken

De Statenvergadering waarin afscheid werd genomen van de één was gistermiddag nog niet voorbij, of de ontslagbrief van het volgende vertrekkende Statenlid lag al op het bureau bij Commissaris van de Koning, Andries Heidema. Die kwam van Stefan Nijhuis (GroenLinks). Door zijn afzwaaien staat de teller vroegtijdige vertrekkers inmiddels op negen. "Het begrip duiventil dringt zich wel op."

Nijhuis schrijft in zijn brief te vertrekken vanwege persoonlijke omstandigheden, die hij 'niet zo had ingeschat' voor hij vorig jaar als Statenlid begon (als opvolger van Claudi Groot Koerkamp). Ook Moniek Kleinsman - die gisteren afzwaaide in de Staten - vertrekt vanwege privéomstandigheden. En zo heeft ieder zijn reden.

Behalve omstandigheden in de privésfeer zijn er ook andere redenen voor een voortijdig vertrek. De één viel de politiek tegen, of de politieke cultuur. De ander kon niet leven met een standpunt van de eigen partij op een gevoelig dossier (stikstof), of het Statenlidmaatschap was niet langer te combineren met andere werkzaamheden.

Collectief geheugen

Maar hoe valide de redenen ook mogen zijn, feit is dat er van de 47 Statenleden die op 20 maart 2019 werden gekozen er al negen vertrokken. En dat is veel. De zittingsperiode is nota bene pas net halverwege.

"Ieder heeft zo zijn reden, en daar spreek ik geen oordeel over uit", zegt nestor van de Overijsselse Staten, Dirk van Dijk (SGP), die met ruim 27 jaar het langstzittende Statenlid is.

"Maar in zijn algemeenheid: het begrip duiventil dringt zich wel op. En voor de continuïteit is dat niet goed. Het collectieve geheugen wordt minder." Toch zijn de besluiten en het besluitvormingsproces in de Overijsselse Staten niet in het geding, zegt Van Dijk.

Van het CDA, met negen zetels de grootste partij, vertrokken de meeste Statenleden. Naast Kleinsman vertrokken ook Karin van der Toorn en fractievoorzitter Bouwien Rutten. Door het vertrek van Nijhuis staat de vertrekteller bij GroenLinks op twee, net als bij de SP. Bij VVD (Gert Brommer) en OCL vertrok één Statenlid.

Naast vertrekkende Statenleden zijn er in de afgelopen tweeënhalf jaar ook de nodige afsplitsingen geweest. Zoals van Forum voor Democratie en 50Plus - dat helemaal uit de Staten verdween.