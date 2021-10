Zwolse ouderenzorgorganisaties fuseren: "Aantal ouderen groeit enorm, aantal medewerkers groeit helaas niet mee"

“We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Die gaat fundamenteel veranderen, want het aantal ouderen groeit de komende jaren enorm. Helaas groeit het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen niet mee." Het zijn de woorden van Frank Kodden, directeur van de Zwolse ouderenzorgorganisatie Driezorg. Om toch de zorg te kunnen leveren die nodig is gaan Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) fuseren.

De Raden van Toezicht van beide organisaties hebben goedkeuring gegeven aan de fusie en steunen de bestuurders in de overtuiging dat samen verder betekent: samen sterker en beter voorbereid op de enorme opgave in de ouderenzorg. Ook de vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers onderschrijven de fusie.

Goed oud worden

Op de lange termijn is de ambitie van Driezorg en ZGIJV om van de regio Zwolle dé plek te maken waar mensen goed oud kunnen worden . Om dat waar te maken, is kracht, snelheid en samenwerking in de regio nodig. "We hebben de ambitie samen met onze partners te realiseren dat in 2036 onze regio de beste plek in Nederland is om echt oud te worden", zegt Marco van Alderwegen, bestuurder van ZGIJV.

De twee zorgorganisaties zijn geen onbekenden voor elkaar. Driezorg en ZGIJV werken al langere tijd naar tevredenheid samen. "Nu is het tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking", aldus Kodden. "We zijn ervan overtuigd dat wij samen senioren in onze regio beter kunnen ondersteunen bij het prettig ouder worden op eigen wijze.”

Geen directe consequenties

De voorgenomen fusie heeft geen directe consequenties voor bewoners en cliënten van beide organisaties. Zij blijven de zorgmedewerkers zien zoals ze gewend zijn. De fusie wordt ondersteund door de cliëntenraden, ondernemingsraden en raden van toezicht. De komende maanden gaan beide organisaties een formeel traject in om de fusie daadwerkelijk te realiseren per 1 januari 2023. De medewerkers van beide organisaties zijn inmiddels geïnformeerd en worden nauw betrokken bij dat traject.