Quarantaineplicht in Twente goed nageleefd, cijfers over IJsselland niet volledig

Reis je vanuit een zeerhoogrisicogebied naar Nederland, dan moet je sinds 1 juni verplicht in thuisquarantaine. In Twente is er de afgelopen vier maanden 38 keer gecontroleerd op het naleven van die quarantaineplicht. Twee personen die niet in quarantaine gingen, kregen een boete van 339 euro opgelegd. In de regio Zwolle zijn er geen boetes uitgedeeld.

Mensen die vanuit risicogebieden naar Nederland reizen, moeten sinds 1 juni tien dagen in quarantaine. Na vijf dagen kunnen ze een coronatest doen. Is de uitslag daarvan negatief, dan mogen ze uit quarantaine. Als iemand volledig gevaccineerd is, hoeft hij of zij niet in quarantaine.

Op het naleven van die quarantaineplicht wordt ook gecontroleerd: het ministerie van Volksgezondheid (VWS) belt steekproefsgewijs quarantaineplichtige reizigers. Vermoeden zij dat een persoon zich niet aan de quarantaineplicht houdt, dan wordt de gemeente waar hij of zij woont ingeschakeld.

Tientallen controles

In Twente zijn controleurs van begin juni tot eind september 38 keer fysiek langs de deur geweest om te kijken of iemand in thuisquarantaine zat. In twee gevallen is er een boete opgelegd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Twente. In de regio Zwolle zijn er in diezelfde periode twintig fysieke controles geweest. Daarbij zijn geen boetes uitgedeeld.

Cijfers van andere gemeenten in de regio IJsselland zegt de Veiligheidsregio niet te hebben. Ook het ministerie van Volksgezondheid kan geen exacte aantallen geven.