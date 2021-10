Van kart naar F2-auto, Viscaal maakt naam: 'Maar Twente voelt als thuis'

Maar eerst gaan we ongeveer een maand terug in de tijd: Viscaal pakte zijn eerste podiumplaats in de Formule 2, door in de tweede sprintrace van dat weekend de tweede plaats te pakken. "Eindelijk", zo liet hij zich destijds ontvallen. Ondanks dat dit zijn eerste jaar is in de Formule 2, heeft Viscaal de nodige ambities.

"Die tweede plaats was super. We hadden wat werk te doen aan het begin van het jaar en dat wisten we ook. Aan de auto, maar ook aan mezelf natuurlijk. We zaten er al een aantal keer dicht in de buurt. Als het dan gebeurt in de thuisrace van het team – de fabriek zit op ongeveer een kwartier rijden van Monza – dan is dat heel bijzonder."

Bent Viscaal PR / Dutch Photo Agency (Foto: Bent Viscaal PR / Dutch Photo Agency)

Viscaal, onder contract bij het Italiaanse team Trident Racing, verklapte het al: er is nog wat werk te verzetten. Ook voor hem persoonlijk. "Het is weer een nieuwe klasse, alles gaat sneller dan in de Formule 3. Ik ging van 380 pk naar 650 pk. Er zit een heel andere compound band onder de auto en in de Formule 2 moeten we verplicht een pitstop maken. Dat was de eerste keer best gaaf", zo lacht Viscaal, die aangeeft dat zo’n pitstop gevaar met zich meebrengt.

Waar het er op Monza rooskleurig uitzag voor Viscaal en Trident Racing, ging er in de afgelopen race in Sochi het nodige mis. De kwalificatie was niet goed, een probleem waar Trident vaker mee te maken heeft dit seizoen. "Het is lastig om te zeggen waar het aan ligt. Voor mijn gevoel rijd ik een heel goed rondje in de kwalificatie, maar dan sta je zestiende… Het blijft een raadsel tot nu toe. Het past ook niet bij onze racesnelheid, want die is heel goed. Het is misschien een klein puzzelstukje dat op de juiste plek moet vallen. Dan weet ik zeker dat we voorin mee zullen doen."

Road to F2

Viscaal begon - net als veel andere coureurs - in de kartwereld. Toen hij vijf jaar oud was, reed hij zijn eerste rondjes op de kartbaan in Oldenzaal. Hij wist in de loop der jaren de nodige prijzen te winnen en na een simulatortest voor de Formule 4 ging het snel. Viscaal is opgeklommen naar de Formule 2 en de volgende stap moge duidelijk zijn.

"Nog één te gaan hè", zo vervolgt hij met een glimlach op zijn gezicht. "De Formule 1. Dat zou erg mooi zijn. Niet gemakkelijk, maar aan de andere kant: als je een goed jaar draait in de Formule 2 is er veel mogelijk. Maar er moet net een plek vrij zijn en de 'politieke kant' moet kloppen. Het hoort er allemaal bij", zo stelt Viscaal.

Viscaal vergeet zeker niet waar hij vandaan komt. Zo reed hij vorig jaar nog in de Formule 3. In deze klasse pakte hij zijn eerste overwinning op Silverstone, een moment dat hij niet snel zal vergeten. Hij passeerde zijn concurrent Lirim Zendeli in de allerlaatste bocht van de race. Een fijn moment, zeker omdat zijn overwinning van een aantal weken daarvoor in Boedapest werd afgepakt.

Bent Viscaal PR / Dutch Photo Agency (Foto: Bent Viscaal PR / Dutch Photo Agency)

"In Hongarije ging ik van plek negen naar plek één in de regen, maar door wat discutabele beslissingen van de stewards ging dat feestje niet door", vervolgt Viscaal, die duidelijk op zijn tong moet bijten wanneer hij het over die race heeft. "Ik ben het nog steeds niet eens met de straffen. De eerste straf viel wel wat voor te zeggen, ik kwam buiten de baan. Maar daar werd ik ook toe gedwongen. Ik kon niet veel kanten op. En de andere… Daar snap ik tot op de dag van vandaag niets van."

Sportschool en rustdag

Naast de vele uren in de auto is Viscaal een fanatiek bezoeker van de sportschool, om zijn fysieke gesteldheid op en top in orde te houden. "Ik ga er iedere dag naartoe, behalve op zondag. Dat is mijn rustdag, die heb ik echt wel nodig iedere week", zo lacht de coureur.

De volgende race voor Viscaal en de andere Formule 2-coureurs vindt plaats in het weekend van 3 tot en met 5 december. Dan trekt de karavaan naar het Midden-Oosten, naar Saoedi-Arabië om precies te zijn. "Daar ben ik zelf nog nooit geweest, dat wordt een nieuwe ervaring", aldus Viscaal, die dit seizoen voor het eerst kennismaakte met verschillende stratencircuits. Eén van die circuits behoort inmiddels tot een van zijn favorieten.

En wanneer het raceweekend voorbij is, wacht de (soms verre) reis naar zijn geboortegrond in Twente. Viscaal kan zich niet anders voorstellen. "Het is hier fantastisch, je hebt overal rust. Op de baan is het erg hectisch en heb je veel mensen om je heen. Wanneer je dan weer in Twente bent, is dat thuiskomen. Dit is ook de ideale omgeving om te trainen, we hebben hier goede faciliteiten. Of het nou Almelo of Enschede is, het is allemaal wat gemoedelijker dan in Milaan", zo lacht Viscaal.

Onduidelijkheid

Richting het nieuwe seizoen in de Formule 2 is er nog het nodige onduidelijk voor Viscaal, die voor zichzelf al wel de nodige doelen heeft gesteld. "Ik wil natuurlijk nog een jaar doorgaan in de Formule 2. Dan hoop ik ook voor het kampioenschap te gaan. Er zitten echter nog de nodige haken en ogen aan, ik weet nog niet of dat doorgaat. Het blijft afwachten", zo stelt de coureur, die nog niet weet wanneer er meer bekend wordt. "Dat is een hele goede vraag", zo sluit hij af.