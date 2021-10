Zoutgaten in buitengebied Beckum en Boekelo veel groter dan toegestaan

SodM openbaarde vorige week de resultaten van twee veldonderzoeken die in januari en juni van dit jaar plaatsvonden. In een brief stelde de toezichthouder de gemeenten Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel daarvan op de hoogte. Uit het inspectierapport dat de toezichthouder recent online heeft gezet, blijkt de omvang van de overtredingen door Nobian (voorheen Nouryon, daarvoor AkzoNobel) op het zogeheten Ganzebosveld.

Zoutgat 536 spant kroon

Om het zout uit de diepe ondergrond te halen in het buitengebied van Beckum en Boekelo, moet het bedrijf zich houden aan de regels die staan in het winningsplan voor Ganzebosveld. Daarin staat dat de cavernes, de gaten die bij de zoutwinning ontstaan, een maximale diameter van 120 meter mogen hebben. Uit de inspectie blijkt dat in elk geval zeven cavernes een grotere diameter hebben. Caverne nummer 536 spant de kroon met een diameter van 176 meter. Nobian meldde dit niet bij SodM.

Eén zoutgat heeft de omvang van een voetbalstadion. Ik maak mij zorgen nu ik weet dat er een gat dubbel zo groot is of in elk geval groter dan de toegestane omvang

Uit hetzelfde inspectierapport blijkt dat twee cavernes, nummers 533 en 534, zo groot zijn geworden dat er nauwelijks tot geen ruimte tussen de twee zoutgaten aanwezig is. Het winningsplan schrijft voor dat cavernes minimaal 25 meter van elkaar gescheiden moeten zijn. Mogelijk vormen 533 en 534 reeds één geheel. Bij elkaar opgeteld hebben de twee zoutgaten een diameter van 285 meter, een overschrijding van ruim 130 procent. Ook twee andere cavernes in het gebied liggen te dicht bij elkaar. Nobian meldde ook dit niet bij de toezichthouder.

Op een diepte van zo'n 400 meter onder dit huisje wordt zout naar boven gehaald. (Foto: RTV Oost)

Volgens SodM is de stabiliteit van de cavernes in het Ganzebosveld niet in het geding. GroenLinks-Statenlid Robert Jansen houdt de zoutwinningsactiviteiten van Nobian al jaren scherp in de gaten. Hij had moeite met het op waarde schatten van deze uitspraak, zonder de volledige onderzoeksresultaten te kennen. Hij vond dat het Staatstoezicht op de Mijnen deze bekend moest maken. Dat is dus nu gebeurd.

Omvang van voetbalstadion

"We weten nu hoeveel groter de cavernes zijn en dat er tussen een aantal cavernes te weinig of helemaal geen ruimte zit", aldus Jansen. "Eén zoutgat heeft de omvang van een voetbalstadion. Met het oog op de veiligheid is die omvang toegestaan. Als nu plotseling een zoutgat dubbel zo groot is of in elk geval groter dan de toegestane omvang, dan maak ik mij grote zorgen."

Het Statenlid vindt het verontrustend dat zoutwinner Nobian wist dat het in overtreding was, maar dit niet meldde aan de toezichthouder. "En dat terwijl het bedrijf sinds 2016 onder verscherpt toezicht staat van SodM." Jansen gaat over de kwestie vragen stellen in Provinciale Staten van Overijssel. Zijn collega Laura Bromet gaat dat doen in de Tweede Kamer.

Technische bijeenkomst

De brief van SodM deed bij raadslid Vic van Dijk (D66) de alarmbellen rinkelen. Inmiddels weet hij dat het volledige inspectierapport beschikbaar is, maar hij heeft nog geen tijd gehad het te lezen. Hij nam wel het initiatief voor het organiseren van een technische bijeenkomst voor onder anderen Staatstoezicht op de Mijnen, Nobian en de raadsleden van Hengelo en Enschede. Mogelijk vindt deze bijeenkomst in november plaats, maar een datum verder weg vindt Van Dijk ook goed. "Kwaliteit gaat voor snelheid."

Van Dijk vindt zo'n bijeenkomst belangrijk. "Doel is de materie feitelijk uit de doeken te doen en dat alle relevante partijen aanwezig zijn om hun nuances aan te brengen." Het raadslid dat ook al jaren het reilen en zeilen van Nobian in de gaten houdt, heeft goede herinnering aan een soortgelijke bijeenkomst in november 2019. Hij doet zelfs de suggestie om jaarlijks zo'n bijeenkomst plaats te laten vinden.

RTV Oost heeft Nobian om een reactie gevraagd op de overtredingen. Deze heeft het bedrijf nog niet gegeven.