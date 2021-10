Hoeveel (brom)fietsen zijn er in jouw gemeente gestolen?

Wie zijn of haar (brom)fiets in Enschede parkeert loopt het grootste risico om lopend naar huis te moeten. Uit cijfers van LocalFocus blijkt dat van heel Overijssel daar het afgelopen jaar de meeste aangiftes van (brom)fietsdiefstal zijn gedaan.

In totaal werd er in Enschede tussen januari en augustus dit jaar 913 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. In dezelfde periode een jaar eerder lag dat getal nog een stuk hoger, namelijk op 1.237 aangiftes van (brom)fietsdiefstal. Daarmee staat Enschede ook in de top 20 van studentensteden met de meeste fietsendiefstallen.

Je fietst stond in 2020 het veiligst in Staphorst, daar kwamen maar vier aangiftes van verdwenen rijwielen binnen. Tot augustus van dit jaar is dat aantal gestegen naar vijf.

Grootste stijging in Hellendoorn

De grootste procentuele stijging is te zien in Hellendoorn. Daar nam het aantal aangiftes met ruim 120 procent toe, van 13 in 2020 naar 29 dit jaar. De grootste daling was te zien in Borne. Daar nam het aantal aangiftes met meer dan de helft af, van 31 naar 15.

In totaal werd er tussen januari en augustus 2020 3.001 keer aangifte gedaan van (brom)fietsdiefstal. Dat getal nam dit jaar met 389 af tot 2.612 aangiftes. Volgens LocalFocus ligt het daadwerkelijke aantal diefstallen waarschijnlijk fors hoger. Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle gedupeerden aangifte doen. Volgens organisatie S.A.F.E. zou het daadwerkelijke aantal diefstallen zeven keer hoger kunnen liggen.

