Vraagtekens bij nieuwe liefde van Enschedese 'wurgmoordenaar'

De Enschedeër die zes jaar geleden de 18-jarige plaatsgenote Sandra van Duijl om het leven bracht, moet nog zeker een half jaar behandelingen ondergaan. Dat vinden psychisch deskundigen die rapport over hem hebben uitgebracht. Wel waren er de nodige vragen over een nieuwe liefdesrelatie die hij is aangegaan.

Justitie heeft vandaag op een besloten rechtszitting gevraagd om het behandelplan van de Enschedeër te vervolgen. Hij lijdt nog steeds aan verschillende problematieken, die een risico vormen bij liefdesrelaties.

De rechtbank stelde daarom kritische vragen over een nieuwe relatie van de Enschedeër. Daarover had hij eerst gezwegen, maar hij kwam er uiteindelijk toch mee over de brug bij zijn mentor. Hij was bang dat de relatie verboden was, aangezien een vorige affaire veel stof deed opwaaien.

Geheime relaties

Een jaar geleden werd hij namelijk overgeplaatst naar een andere inrichting, omdat hij een relatie was aangegaan met een vriendin van slachtoffer Sandra. Ook dat ging in het geniep, evenals zijn eerdere romance met Sandra.

De affaire met Sandra wilde hij naar eigen zeggen beëindigen, maar zij niet. Toen daarover onenigheid ontstond, wurgde de geheime minnaar haar. Hij dumpte haar levenloze lichaam op een bosperceel in de buurt van recreatieplas Het Rutbeek. Later bleek dat hij ook foto's van haar ontzielde lichaam had gemaakt.

Woedend

De Enschedeër werd veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht, ondanks dat hij meerderjarig was. Volgens deskundigen functioneerde hij op het niveau van een 14-jarige. Bovendien werd hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Thijs werd veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De familie van het slachtoffer reageerde woedend op het vonnis.

Toen vorige maand bekend werd dat de Enschedeër buiten de poorten van de kliniek mocht wonen en werken, stonden de nabestaanden weer te trillen op de benen. "Dit komt echt hard aan. Hoe kan dat nu ineens zo snel gaan?"

Zelfinzicht

Op de rechtszitting van vandaag bleek dat de veroordeelde Enschedeër meer zelfinzicht heeft gekregen en dat hij hard meewerkt aan zijn behandelplan. De officier van justitie stelde de aanwezige nabestaanden nog gerust door te stellen 'dat er heel goed op hem wordt gelet'. De veroordeelde man mag zich niet in Enschede vertonen.

De rechtbank laat over twee weken weten hoe het verder gaat.