Zorgen bij scholen om nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage

Sinds 1 augustus 2021 is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, zoals schoolreisjes en excursies, ook als de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Tot nu toe konden scholen een beroep doen op stichting Leergelden om bij te springen. Maar die stopt er mee nu wettelijk gezien de school verantwoordelijk is.

Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dat mag nu niet meer. Scholen zijn verplicht expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Meestal zorgde Stichting Leergelden via subsidie dat deze leerlingen gewoon mee konden doen zodat niemand zich buitengesloten hoefde te voelen. Daar stoppen ze nu mee. "Omdat uw kind door de nieuwe wet aan door school georganiseerde activiteiten mee mag doen, ook als u niet betaalt, is het niet meer nodig dat Leergeld betaalt", staat op de website te lezen.

Brandbrief

Nu stichting Leergelden stopt met het bijpassen van de vrijwillige ouderbijdrage dreigen scholen met een tekort komen te zitten. Directeur Truus Pleiter van OBS Roombeek in Enschede vindt het jammer dat de nieuwe wet zorgt voor meer ongelijkheid. "De ouderraden van verschillende scholen zullen een brandbrief sturen aan Stichting Leergeld Enschede."

Sjoerd Winter is voorzitter van de ouderraad van basisschool Roombeek: "Per kind is de vrijwillige bijdrage 70 euro per jaar." Volgens hem heeft niet elke ouder dat geld voor zijn of haar kind beschikbaar.

Moeten wij armoedegeld gebruiken voor schoolreisjes? Jorrit van der Linden, Stichting Leergeld Enschede

Zeven Enschedese basisscholen hebben een brandbrief geschreven naar Stichting Leergeld Enschede om de beslissing te heroverwegen. Daarin schrijven ze: "Op scholen waar ouders de vrijwillige bijdrage makkelijk kunnen betalen, hebben kinderen weer een streepje voor op de kinderen van de scholen waar dit niet mogelijk is. Zodat helaas in Enschede toch onderscheid ontstaat in gelijkheid en kansen van kinderen in het basisonderwijs."

Jorrit van der Linden van Stichting Leergeld Enschede snapt het probleem bij de scholen. "Wij willen dat alle kinderen meetellen, dat niemand buiten de boot valt op een school." Volgens Van der Linden is dat wat de nieuwe wet ook voorstaat. Scholen mogen kinderen niet iets anders aanbieden als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Geen kind mag op school worden buitengesloten van extra activiteiten. "Toen die wet er nog niet was, betaalden wij de vrijwillige bijdrage zodat ieder kind aan alle activiteiten kon meedoen." Nu moeten scholen daar zelf zorg voor dragen. Van der Linden: "De vraag is ook of wij door deze nieuwe wet ons armoedegeld moeten gebruiken voor het subsidiëren van schoolreisjes?" Stichting Leergeld Enschede wil graag met de ouderraden en scholen in gesprek om te kijken hoe het nu verder moet.

Samen naar kijken

PvdA Raadslid Deniz Dönmez (20) trekt zich het lot van de basisscholen aan. "Het uitgangspunt van de wet is mooi. Maar het moet niet zo zijn dat scholen hierdoor in problemen komen of geen schoolreisje meer kunnen organiseren"

Verder zegt Dönmez dat de gemeente één van de subsidieverstrekkers is aan stichting Leergeld en zij er wat hem betreft samen naar moeten kijken. "We moeten het hebben over de uitwerking van de wet. Ook heb ik Tweede Kamerleden benaderd om hier naar te kijken", zegt Dönmez