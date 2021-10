Vicaris Cornelissen: "Kijk bij herbestemming van kerken naar wat de dorpen nodig hebben"

De Witte heeft de overtuiging dat de kerk toebehoort aan het dorp, de gemeenschap, de wijk. "Daar liggen bloed, zweet en tranen", aldus de bestuurder. Het zou volgens hem kerkbesturen helpen bij het vinden van goede herbestemming van leegkomende kerkgebouwen als er meer oog was voor de pijn in de dorpen. "Dat is de beste inspiratie en motivatie." Met de prijsvraag Kerkdorp in Beweging kunnen de drie beste initiatieven voor herbestemming van religieus erfgoed 25.000 euro winnen.

"Makkelijk praten"

Vicaris Cornelissen vindt het 'interessant dat de gedeputeerde spreekt over kerken die niet jouw eigendom zijn. Het is natuurlijk altijd makkelijk praten om te zeggen, geef ze maar voor niks weg'.

De vicaris, die deze maand viert dat hij 25 jaar priester is, wijst erop dat het niet uit weelde is dat de parochies de kerken van de hand doen. "Het zijn kerkelijke stenen en we willen in Overijssel ook nog een aantal andere kerkelijke stenen overeind houden. En dat kan niet als we alles gratis wegdoen. Het zou mooi zijn, daar waar het kan, dat we er iets voor terug zouden krijgen." Bij herbestemming wordt zoveel mogelijk gestreefd naar maatwerk, aldus de jubilaris.

Van 5000 naar 50.000

Slagharen was 25 jaar geleden Cornelissen's eerste parochie. Dat werkte samen met De Belten, Dedemsvaart en Hardenberg. De vier parochies vormden toen de interparochiële vereniging Noord Oost en telde vijfduizend parochianen met drie priesters en een diaken.

Tegenwoordig is hij priester voor drie parochies: de Lebuinusparochie rond de Broederenkerk in Deventer, de parochie Heilig Kruis rond de balisiek in Raalte en de Marcellinusparochie rond de Dionysuskerk in Rijssen. De drie parochies tellen samen twintig kerken en vijftigduizend parochianen. Dat de verandering zo groot zou zijn, had hij 25 jaar geleden niet kunnen bedenken.

Het is ons bezit. Maar we gaan niet voor de hoogste bieder vicaris Ronald Cornelissen

Nadenken over herbestemming is actueler dan ooit. Volgens Cornelissen staat bij herbestemming altijd het belang van het dorp en de lokale parochiegemeenschap voorop. "Wat heeft het dorp nodig? Het is ons bezit. Maar we gaan niet zomaar voor de hoogste bieder."

In het verleden zijn er al kerkgebouwen voor het symbolische bedrag van een euro van de hand gedaan. Maar het is voor de exploitatie ervan wel belangrijk dat er een commerciële partij meedoet.

Willibrordkerk in Geerdijk (Foto: Uniekmakelaars)

Zeker 20 geloofsgemeenschappen hebben te horen gekregen dat hun kerkgebouw tussen nu en 2025 aan de eredienst zal worden onttrokken. De regels van de wereldwijde rooms-katholieke kerk maken medegebruik of profaan gebruik van het gewijde kerkgebouw zo goed als onmogelijk. Het onttrekken van de kerk aan de eredienst geeft volgens Cornelissen ruimte om het kerkgebouw breder te gebruiken. "Ik zie daar mooie voorbeelden van."

Begin deze maand was de laatste viering in de Pauluskerk in Raalte en volgende maand wordt de kerk in Geerdijk gesloten. De kerk, die voor 325.000 euro te koop stond, wordt daar overgedaan aan een stichting. Kerkdiensten blijven er voorlopig nog wel mogelijk.

Zondag 17 oktober zijn in Hoogtij gesprekken met vicaris Ronald Cornelissen en Roy de Witte over herbestemming van religieus erfgoed.