UT-onderzoek: Zeven op de tien inwoners niet geïnteresseerd in provinciale politiek

"Geen idee, ik heb totaal geen feeling met de provincie. Wat doen ze eigenlijk?". En: "Ik volg alleen gemeentepolitiek en landelijke politiek". Het zijn twee reacties van deelnemers aan het Provinciale en Waterschapskiezersonderzoek (PWKO), dat is uitgevoerd door de Universiteit Twente en Universiteit Utrecht.

Weinig interesse

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie een ver-van-mijn-bed-show is voor veel mensen: bijna zeven op de tien inwoners zegt niet geïnteresseerd te zijn in de provinciale politiek. Voor landelijke politiek is veel meer interesse: 66% van de inwoners zegt zich daarin te verdiepen. Met 49% van de inwoners is ook de interesse in de lokale politiek vele malen groter.

Dat Andries Heidema de Commissaris van de Koning (CvdK) van Overijssel is, weet slechts negen procent van de Overijsselaars. Ter vergelijking: in Drenthe kan meer dan de helft van de inwoners de naam van hun Commissaris noemen. En dat terwijl Heidema al ruim drie jaar lang CvdK is.

"Ook in Overijssel is er een wereld te winnen met betrekking tot kennis over de provinciale politiek. De provincie is daarin zelf ook aan zet", zegt hoofdonderzoeker Giedo Jansen van de Universiteit Twente.

Commissaris van de Koning Andries Heidema (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde )

Vaker ouder

Het kleine deel van de inwoners dat wel interesse heeft in de provinciale politiek, is over het algemeen ouder en vaker man. Jongvolwassenen boeit de provinciale bestuurslaag nauwelijks. Ook het opleidingsniveau speelt een rol: hoger opgeleiden verdiepen zich meer in de provinciale politiek dan lager opgeleiden.

De provincie heeft ook maar weinig invloed op het dagelijks leven van de inwoners, zo wordt ervaren. Slechts drie procent noemt de provincie als de overheid met de meeste invloed. De nationale overheid (61 procent) en gemeente (30 procent) bepalen veel meer onze dagelijkse gang van zaken, stellen de respondenten in het onderzoek.

Waterschappen

Ook de waterschappen lijken weinig mensen te deren; de kennis van die bestuurslaag is eveneens gering. Zo weet krap een vijfde van de inwoners van Overijssel de juiste naam van het waterschap te noemen. "Het waterschap is totaal onbekend voor mij", schrijft een van de respondenten. "Ze sturen een aanslag, maar waarvoor? Water in slootjes behouden?"