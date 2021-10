Kruisboogschutter Almelo ontwaakt uit coma

De 28-jarige Almeloër stond vrijdag 17 september met ontbloot bovenlijf op het balkon van zijn flatwoning aan de M.Th. Steynstraat met een kruisboog te zwaaien. Hij wordt ervan verdacht zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht te hebben doodgestoken. Een 33-jarige verpleegkundige uit Rijssen raakte gewond bij het drama.

De verdachte is uiteindelijk door een schot in zijn borst uitgeschakeld en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar.

Meerdere psychoses

De man is in het verleden meerdere malen opgenomen geweest met psychische problemen. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan RTV Oost. In september werd hij nog aangehouden in een psychose, maar de politie heeft hem om onduidelijke redenen laten gaan.

Tijdens een van die psychoses die hij afgelopen jaar had, liep hij zelfs naakt door de stad. Ondanks dat zijn geestesziekte bekend was bij de hulpinstanties, konden die nog geen traject bieden dat goed aansloot.

Zichzelf gestoken

Bekenden van de verdachte zeiden tegen RTV Oost niet te begrijpen waarom hulpinstanties niet eerder hadden ingegrepen. De man zou eerder dit jaar zichzelf in zijn buik hebben gestoken, als schreeuw om hulp. Hij zou zelfs aan zijn verwondingen zijn geopereerd, vertelde hij aan bekenden. Maar hulp voor zijn psychische toestand zou hij naar eigen zeggen niet hebben gekregen.

Zorg in kaart

Burgemeester Arjen Gerritsen wil graag weten of dat klopt. Daarom wil hij dat de betrokken zorginstanties rondom de kruisboogschutter in Almelo zelf in kaart brengen hoe de hulpverlening, communicatie en onderlinge samenwerking de afgelopen maanden is gegaan. Mogelijk volgt er daarna een onderzoek.

Meerdere doden

September was een gewelddadige maand voor Almelo. Het kruisboogdrama was slechts enkele dagen nadat een overleden vrouw in de bagageruimte van een auto op de parkeerplaats van de ZGT in Almelo werd gevonden. In het laatste weekend van september kwam bij een steekincident in het Schelfhorstpark een 54-jarige man om het leven.