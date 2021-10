Direct Maintenance gaat vliegtuigen onderhouden op Twente Airport

Passagiers zullen er niet meer vertrekken vanaf Twente Airport. Maar er wordt zeker nog wel gevlogen. En die vliegtuigen hebben allemaal onderhoud nodig. Zeker als ze langere tijd op het vliegveld blijven staan. Het nieuwe onderhoudsbedrijf Direct Maintenance hoopt daar handig op in te spelen en heeft vandaag een vestiging op Twente Airport geopend. De eerste opdrachtgever is inmiddels binnen.

Directeur Frans de Vries van het onderhoudsbedrijf vertelt trots over zijn nieuwste vestiging. Tegelijk wil hij niet te hoge verwachtingen creëren. "We beginnen eerst met een handjevol mensen in Twente, maar zodra het kan gaan we uitbreiden en lokaal werven." Het personeel wordt voorlopig dus ingevlogen vanuit Amsterdam en Düsseldorf. "Twente ligt precies in het midden, dus dat kan prima."

Klein onderhoud

Het bedrijf houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen: "We doen vooral het onderhoud aan de gate: terwijl het toestel wordt uitgeladen en de nieuwe vracht of passagiers aan boord gaan, kijken wij het toestel na. Denk daarbij aan filters vervangen, oliepeilen en kleine inspecties", aldus De Vries.

De kans dat dergelijk onderhoud op Twente Airport uitgevoerd gaat worden lijkt misschien klein, maar schijn bedriegt. Ondanks dat er geen vracht- en passagierstoestellen meer vertrekken, wordt er wel volop geparkeerd. "En juist dat onderhoud valt in hetzelfde regime als het onderhoud aan de gate. We verwachten dat daar een flinke groei in zit op Twente Airport."

Eerste klant is binnen

Het bedrijf is deze week begonnen met wat De Vries noemt 'kwartiermaken'. "De klant wil toch een vast aanspreekpunt op locatie. En we gebruiken ook allerhande apparatuur. Dat moet ergens gestald worden. Dus we hebben meerdere ruimtes gehuurd op de luchthaven. We zijn de boel nu aan het opstarten en verwachten binnenkort echt los te kunnen gaan. De eerste klant is in elk geval al binnen en het werk is dus ook al begonnen."

Die eerste klant is Nordic Aviation Capitol, een leasebedrijf dat momenteel vijf toestellen op Twente Airport stalt. Het gaat om voormalige toestellen van Alitalia. "Het zijn kleine toestellen waar we wekelijks onderhoud aan moeten uitvoeren. Met vijf toestellen zijn we dus de hele week bezig", verklaart De Vries de aanwezigheid op het vliegveld.

"Twente Airport mag dan geen lijnverkeer meer hebben, het heeft wel prima stallingsruimte voor toestellen. We verwachten dat die markt de komende jaren nog gaat groeien. Doordat het onderhoudsregime gelijk is aan het turnaround onderhoud, kunnen wij dat prima voor onze rekening nemen."

"Parkeren wordt groeimarkt"

Twente Airport heeft al ervaring met het stallen van vliegtuigen. Onlangs stonden er toestellen van Lufthansa en momenteel staat er nog een Airbus op de luchthaven gestald. Het onderhoudsbedrijf verwacht dat die markt gaat groeien, óók op Twente Airport. "Er is wereldwijd vraag naar stallingsruimte. Doordat Twente Airport prima parkeerfaciliteiten heeft, verwacht ik dat daar in de toekomst flink gebruik van gemaakt zal worden. Doordat er nu dus ook onderhoud aangeboden kan worden, wordt Twente Airport nog een stukje aantrekkelijker. En uiteraard zullen wij de luchthaven ook bij onze klanten aanbevelen."

Ook ziet De Vries een samenwerking met bestaande bedrijven op het vliegveld voor zich. Hij doelt daarbij met name op het bedrijf AELS, dat vliegtuigen ontmanteld. "Mocht een maatschappij of leasebedrijf na enige tijd toch besluiten dat er geen toekomst meer is voor een toestel, dan kan het terplekke worden ontmanteld. Daar is ook specifieke kennis voor nodig en die kunnen wij dan weer leveren. Andersom kunnen wij wellicht gebruik maken van kennis en ervaring van andere bedrijven."

Voorlopig geen Twents personeel

Direct Maintenance heeft wereldwijd tientallen vestigingen en is in ons land vooral actief op Schiphol en Aachen Airport. Daar zal het personeel voor Twente Airport voorlopig ook vandaan komen. "We zijn nog net te klein om lokaal personeel te gaan werven. Dat heeft bovendien even tijd nodig. Maar zodra we een gedegen klantenbestand hebben, zijn we zeker van plan om lokaal personeel aan te trekken." Wanneer dat op z'n vroegst zal kunnen weet de directeur nog niet.