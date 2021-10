Tijdelijk extra opvangplekken in asielzoekerscentrum Hardenberg

De azc's in Nederland zijn momenteel volledig bezet en er komen veel Afghaanse vluchtelingen naar ons land. Daarom is het COA dringend op zoek naar extra opvangplekken. Ook aan andere azc's is het verzoek gedaan om extra opvangplekken in te zetten.

In Hardenberg gaat het dus om 25 bufferplekken die voor maximaal één jaar beschikbaar worden gesteld. Er worden op dit moment 700 asielzoekers opgevangen in Hardenberg. Er zijn in totaal 50 bufferplekken, die zijn bedoel als uitwijkmogelijkheid, voor conflictsituaties, om te gebruiken bij ziekte in het azc of om te kunnen inspelen op crisissituaties. De bufferplekken mogen alleen worden gebruikt als het college van B&W daarvoor toestemming heeft gegeven.

Stapje extra

"Als gemeente Hardenberg nemen we onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen door al 700 vluchtelingen op te vangen", zegt burgemeester Offringa. "We zetten graag een stapje extra en stellen nog eens 25 plekken beschikbaar. Dat doen we binnen de goede afspraken die we met het COA gemaakt hebben. Ik benadruk dat deze 25 extra plekken alleen gebruikt worden voor kwetsbare mensen die hun land ontvlucht zijn omdat het daar niet veilig is."