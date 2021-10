'De kinderen van Ruinerwold' wint Gouden Televisier-Ring

De documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold heeft gisteravond de Gouden Televisier-Ring gewonnen. De serie kreeg meer stemmen van het publiek dan de tv-series Een Huis Vol en Mocro Maffia. "Wow, dat wij hier staan is allemaal dankzij jullie thuis", reageerde de oudste dochter van het gezin, Mar Jan, toen ze de prijs in ontvangst nam.

Dat meldt RTV Drenthe op haar website. De uitreiking vond plaats op de dag dat het twee jaar geleden was dat het gezin werd ontdekt in een boerderij in Ruinerwold. Daarvoor woonde het gezin onder meer in Hasselt en Zwartsluis. In dat laatste dorp runde de vader van het gein een speelgoedwinkeltje en een houthandel.

Documentaire

In de serie, gemaakt door Jessica Villerius, doen vier 'Ruinerwoldkinderen' hun verhaal over de situatie waarin ze opgroeiden. Het gaat om de drie oudste kinderen Shin, Mar Jan en Edino - die al voor Ruinerwold het gezin waren ontvlucht - en broertje Israël die alarm had geslagen. Die laatste woonde negen jaar lang met nog vijf andere kinderen in de boerderij.

De kinderen wilden graag hun kant van het verhaal vertellen over hoe hun vader hun leven beheerste, hoe ze uiteindelijk besloten de situatie te ontvluchten en hoe de oudste drie worstelden met het feit dat zij de zes jongere broertjes en zusjes niet uit de situatie durfden te halen. In totaal besloeg de serie vier afleveringen en werd dit voorjaar uitgezonden.

Eerste keer

Oudste dochter Mar Jan was blij met de prijs. "Het is heel bijzonder dat wij hier staan", zei ze emotioneel. Ze bedankte alle mensen die op de documentaire hebben gestemd en had ook een boodschap voor haar broertjes en zusjes die niet aanwezig waren. "Lieve broertjes en zusjes, wij zijn supertrots op jullie en we zijn superblij dat we weer samen kunnen zijn."

Ook documentairemaakster Jessica Villerius vond de prijs een enorme meer. Zij werd na maanden van stilzwijgen benaderd door de kinderen om hun verhaal te doen. "Bedankt voor de kans en de vrijheid om dit te maken. Ik wil mensen een stem en een gezicht geven. Daar gaan we voorlopig mee door."

Ruinerwoldzaak

De bizarre zaak kwam twee jaar geleden aan het licht toen zoon Israël alarm sloeg bij een café in het Drentse dorp Ruinerwold. Daarop werd de politie gealarmeerd en bevrijdde de dag erop vijf kinderen uit de boerderij. Vader Gerrit Jan van D. en de huurder van de boerderij, de Oostenrijkse klusjesman Josef B., werden aangehouden.

De zaak werd wereldnieuws en was wekenlang volop in de publiciteit, waarbij er steeds meer verschrikkingen naar buiten kwamen over hoe de kinderen hun hele leven door hun vader waren behandeld. Er was sprake van vrijheidsberoving en mishandeling en ook seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Televisier-Ring dat een documentaire er met de publiekprijs vandoor gaat.