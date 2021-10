Han Brouwers (RvC) over vacante directeursfunctie PEC: "Nog twee kandidaten"

Volgens Han Brouwers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van PEC Zwolle, zijn er nog twee kandidaten voor het algemeen directeurschap. Gisteren meldde Veronica Inside dat oud-speler Marcel Boudesteyn het stokje van Adriaan Visser over zal nemen in de provinciehoofdstad.

Brouwers kan bevestigen noch ontkennen dat Boudesteyn in beeld is en wil vooralsnog niet op namen ingaan. Het lid van de Zwolse RvC zegt dat er volgende week meer duidelijkheid komt over de vacante directeurspositie.

Boudesteyn bevestigt gesprekken

Waar Brouwers de boot afhoudt betreffende Boudesteyn, geeft de hoofdpersoon in kwestie meer prijs over zijn kandidaatschap. Tegenover RTV Oost bevestigt Boudesteyn, huidig trainer van tweedeklasser Be Quick'28, dat er inmiddels gesprekken zijn met PEC Zwolle. De hekkensluiter in de Eredivisie is al maanden op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Jacco Eltingh en Mohammed Hamdi waren onder meer in beeld, maar zij haakten uiteindelijk af.