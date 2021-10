Testen voor toegang aankomend weekend waarschijnlijk onmogelijk in Twente

Om toegelaten te worden tot de horeca, een bioscoop, theater of sportwedstrijd moet je aan kunnen tonen dat je gevaccineerd bent, recent corona hebt gehad of een negatief testbewijs hebt dat niet ouder is dan 24 uur. Maar afgelopen maandag zijn de regels vanuit de overheid veranderd.

Aanvullende vragen

In plaats van dat testaanbieders betaald worden voor de capaciteit die ze bieden, worden ze voortaan betaald per afgenomen test. "Het is een beetje alsof je voor de brandweer geen geld vrijmaakt, maar alleen betaalt per brand."

Grote aanbieders in Twente zoals Hestia en CovidTestNederland verzorgen al zeven maanden coronatesten. Ook zij moesten opnieuw een aanvraag doen, maar ergens blijken de eisen te zijn veranderd en volgden er deze week aanvullende vragen die vooral te maken hebben met de privacy van getesten en bescherming van gegevens.

Coronacijfers stijgen, testcapaciteit daalt

Mart Groenman is van CovidTestNederland: "Wij zorgen er vooral voor dat tijdens grote piekmomenten veel mensen tegelijk getest kunnen worden. Nu op vrijdag hebben we nog steeds geen toezegging dat we open mogen, dat betekent ook dat het dit weekend niet meer gaat lukken. Ik kan niet op de gok alvast vijftig mensen inhuren met de kans dat we niet kunnen testen en ik mijn personeel wel moet betalen."

Juist nu er meer getest wordt omdat corona weer op lijkt te rukken, daalt de testcapaciteit drastisch. CovidTestNederland verzorgde vorige week nog 13.000 gratis testen in Twente, nu dus even niet. "Ik ga er vanuit dat we begin volgende week weer mogen beginnen, maar dit weekend zal testen in Twente heel lastig worden."

Chaos

Aankomend weekend bijvoorbeeld speelt FC Twente thuis. Er zijn er op dit moment nog een paar momenten beschikbaar om je in Enschede te laten testen, maar de vraag is of dat zondag ook nog kan.

In Almelo en Hengelo kun je je pas na 16.45 uur weer laten testen die dag, maar dan is de wedstrijd net begonnen. Dat zou voor chaos kunnen zorgen als mensen zonder bewijs het stadion in zouden willen komen. Twee- tot drieduizend supporters laten zich normaal testen voor een thuiswedstrijd van Twente, de vraag is dus of dat nu ook kan.

En dan: de praktijk

Via testenvoortoegang probeer ik een afspraak te maken in Almelo voor vandaag. Alles zit vol, er is geen testmoment meer vrij. Dan Hengelo, hetzelfde, niks beschikbaar. Uiteindelijk kan ik een afspraak maken in Enschede op het vliegveld. Daar ben ik eerder geweest in een testweekend en ik kan me nog herinneren dat een teststraat was met een gigantisch grote capaciteit, dus vol vertrouwen stap ik in de auto ondanks dat deze test mij bij elkaar minimaal een uur gaat kosten.

Het blijkt een andere locatie en testaanbieder te zijn. Ik moet eerlijk zijn dat het mij wat tegenvalt, twee schaftkeetachtige containers en een dixie.

De testlocatie in Enschede (Foto: RTV Oost)

Geen linten

"Wij moeten en willen een grote mensenstroom aankunnen", zegt Groenman. "Dat betekent ook bewaking inhuren, hekken en linten om alles in goede banen te leiden. Dat hebben wij allemaal goed voor elkaar, maar wij mogen nog even niet open."

Ik zie geen lint, geen dranghek, alleen de twee keten waarin twee mensen aan het werk zijn. Niet echt genoeg om iedereen in Twente te laten testen dit weekend lijkt mij. De test gaat zoals overal, een stok in je neus, tranende ogen en binnen een minuut sta je weer buiten. "Binnen een half uur heeft u de uitslag."

En dat klopt, terwijl ik in de auto zit krijg ik al een berichtje. Gelukkig, negatief.

Vooral Twents probleem

De te kleine testcapaciteit dit weekend lijkt vooral een Twents probleem te zijn. In Zwolle zit de zaterdag al wel vol, maar zijn zondag nog volop mogelijkheden. In Deventer kan je nog wel het hele weekend terecht. En ook in Hardenberg is een test en dus een horecabezoek nog volop mogelijk. Na het weekend is de verwachting dat ook in Twente weer volop getest kan worden en ook de grote aanbieders weer open mogen.