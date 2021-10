Samoeraizwaarden en tientallen messen ingeleverd tijdens actieweek van politie

'Drop je knife en doe wat met je life', dat is het straattaal-achtige motto van een grote wapeninleveractie van de politie. Deze week kan je namelijk je steekwapen inleveren op het politiebureau, zonder daarbij de kans te lopen om vervolgd te worden voor verboden wapenbezit. In Overijssel doen de politiebureaus in Zwolle, Deventer, Raalte en Olst-Wijhe mee.

"Het is wat ons betreft zeker een succes", zegt Eren Balanan, de politiechef van Basisteam IJsselland-Zuid. "In Deventer zijn op dit moment 24 wapens ingeleverd en in Raalte 17. Dat waren vooral messen, al zaten er bijvoorbeeld ook een paar samoeraizwaarden tussen." Hoeveel wapens er in Olst-Wijhe en Zwolle inmiddels zijn ingeleverd, kan Balanan nog niet zeggen; maandag wordt de eindbalans opgemaakt.

Inleveren van een wapen kan deze week dus straffeloos. Daarom legt de politie niet vast wie het inlevert en waarom. Balanan: "Maar natuurlijk zijn we wel benieuwd hoe mensen eraan komen, dus dat vragen we wel eens. Soms willen ze daarop reageren en soms ook niet. Bij zwaarden gaat het vaak om attributen die bij mensen op zolder lagen of aan de muur hingen. Die hadden ze dan bijvoorbeeld op rommelmarkten gekocht".

Stiletto's en vlindermessen

Maar het merendeel van de opbrengst bestaat uit stiletto's, valmessen en vlindermessen. "Die worden meestal gedragen door jongeren", weet Balanan. "Soms zijn het dan de ouders die dat thuis hebben gevonden en het komen inleveren. Maar er waren ook enkele jongeren die zich zelf meldden. Die dachten: dit heb ik nog en het is niet goed dat ik het bij me draag."

Wat opvalt aan de opbrengst is dat er ook eenvoudige zakmessen tussen zitten. "Die zijn in principe niet verboden om in bezit te hebben. We hebben ook vleesmessen voor in de keuken ontvangen. Het zijn messen waarvan mensen dan blijkbaar denken: zo'n groot mes heb ik niet nodig en dit is een kans om het legaal in te leveren."

Bewustwording

De inleveractie loopt nog tot en met komende zondag. Volgens Balanan is bewustwording het belangrijkste doel van de actie. "Dat mensen weten dat het gevaar oplevert als ze een mes bij zich dragen. En daarnaast: ieder mes dat van de straat is, is winst."