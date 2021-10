YouTuber uit Deventer krijgt celstraf en tbs voor misbruiken jongens

Een 26-jarige man uit Deventer moet twee jaar de cel in voor grooming (online kinderlokken), ontucht en kinderpornobezit. De bekende gamestreamer op YouTube pleegde ontucht met twee jonge volgers (14 en 11 jaar) uit Drenthe en Groningen. De rechtbank in Groningen legde de man ook tbs met voorwaarden op.

De Deventenaar had 3.000 volgers die hem via game-sessies konden volgen via een live-chat. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een celstraf van tweeënhalf jaar en tbs met voorwaarden.

Paar duizend volgers

De gamer onderhield ook via WhatsApp contact met zijn volgens, onder wie de slachtoffers. De man werd vorig jaar september aangehouden nadat de ouders van het elfjarige slachtoffer uit het Groningse Musselkanaal alarm sloegen.

De jongen had met de gamer afgesproken bij een tankstation zonder dat zijn ouders het wisten. Daarop werd de politie ingeschakeld en een grote zoekactie op touw gezet. Uiteindelijk meldde de jongen zich later zelf thuis.

Aangeraakt

De Deventer gamer zei dat hij de jongen niet had aangeraakt. Dat is volgens de rechter niet juist, omdat DNA-materiaal van de man op het lijfje van de jongen is achtergebleven. Ook stond er op de computer van de man kinderporno en had hij voor de ontmoeting met de jongen hem via de webcam aangezet tot ontuchtige handelingen.

Meer slachtoffers

De gamer haalde ook een veertienjarige jongen uit Roden over om via de webcam deels ontblote afbeeldingen van zichzelf te sturen. Het lukte de gamer niet om met deze jongen af te spreken, omdat de jongen daar niet op inging. De rechter tilde er zwaar aan dat de man zijn eigen seksuele behoefte vooropstelde en geen rekening hield met de gevolgen voor de slachtoffers.

Deskundigen stelden meerdere stoornissen bij de man vast, waaronder pedofilie. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Zonder een langdurige en intensieve behandeling is de kans op herhaling groot. De man moet zich tijdens de behandeling houden aan een groot aantal voorwaarden. Doet hij dat niet, dan krijgt hij alsnog dwangverpleging opgelegd.