PEC-aanvaller Adzic wacht basisdebuut in Eindhoven

"Hij heeft nu twee weken volop meegetraind en staat er conditioneel goed op. Op training zien we dat hij een meerwaarde heeft. Zonder te verklappen dat hij zal starten, lijkt me die kans wel reëel", vertelt Langeler een dag voorafgaand het duel in Eindhoven. Mees de Wit is terug van een polsblessure en zit zaterdag weer bij de wedstrijdselectie van de Zwollenaren.

'Gemener' spelen

PEC is met één punt hekkensluiter in de Eredivisie en zal in de komende weken alle zeilen moeten bijzetten om de aansluiting te vinden met de overige degradatiekandidaten. Volgens Langeler moet PEC soms wat 'gemener' voor de dag komen. "Onze tegenstanders zijn dat ook. Het past niet in onze cultuur van de club, want we willen graag verzorgd voetballen. Maar we moeten nu gewoon punten halen en dan moet je af en toe ook gemeen zijn."

Radio Oost

Zaterdag wordt in Eindhoven om 21.00 uur afgetrapt tussen PSV en PEC Zwolle en het duel is te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.