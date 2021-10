Triatleet Rachel Klamer herkent zich niet in misstanden triatlonwereld: 'Gelukkig heb ik andere ervaringen'

Verwaarlozing, mishandeling en machtsmisbruik: in de top van de Nederlandse triatlonwereld zou er jarenlang sprake zijn geweest van misstanden. Tien triatleten vertellen openhartig aan dagblad Trouw welke problemen ze eraan hebben overgehouden. De Overijsselse triatleet Rachel Klamer betreurt de verhalen, maar herkent zich er niet in. "Gelukkig heb ik andere ervaringen."

De jarenlange misstanden speelden zich volgens de meldingen af op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) in Sittard. Triatlontalenten zouden er fysiek en mentaal zijn mishandeld, en coaches en begeleiders zouden misbruik hebben gemaakt van hun macht. De sporters hielden er depressies, eetstoornissen en chronische pijn aan over, meldt Trouw.

De triatleten winden er geen doekjes om. Zo zouden blessures zijn genegeerd op het talentencentrum en werden triatleten aangezet tot ongezond gewichtsverlies. Eén van hen vertelt dat ze tegenwoordig met een brace rondloopt, omdat vijf botbreuken werden genegeerd.

'Topsport is hard'

Rachel Klamer uit Beuningen sport al jaren bij de Nederlandse selectie en heeft zelf van 2009 tot 2013 getraind op het NTC. Ze herkent zich niet in de verhalen over verwaarlozing, mishandeling en machtsmisbruik, maar wil de atleten die het daarover hebben ook niet tekort doen: "Ik vind het heel vervelend voor hen dat ze dit zo ervaren hebben." De triatlete kan alleen uit eigen ervaring putten. "Topsport is hard afzien hoort bij topsport", zegt Klamer.

Ik heb er heel hard gewerkt, maar ik had er juist de tijd van mijn leven! Rachel Klamer over haar periode (2009-2013) in het NTC

Signalen

De genoemde misstanden werden overigens gemeld bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Dit jaar besloot de bond op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan. Het rapport hierover wordt eind volgende week verwacht. Volgens Klamer komt de kritiek van de triatleten in Trouw nu te vroeg: "Had de bond een kans gegeven om het eerst te laten uitzoeken."

Directeur Rembert Groenman van de bond zegt uit te kijken naar de resultaten. "Als het rapport aangeeft dat er fouten zijn gemaakt op het NTC, dan moeten we ruimhartig excuses aanbieden. En elkaar recht in de ogen kijken. Om vervolgens daar als bond zo snel als mogelijk mee aan het werk te gaan."

Hij vervolgt: "We waren vanaf 2007 pionier op het gebied van centrale trainingsprogramma's en moesten nog veel ontdekken. En hebben we ook ingegrepen toen dat nodig bleek te zijn. Dat er geen fundamentele veranderingen hebben plaatsgevonden ligt ook deels aan de onmogelijkheden waar we tegenaan liepen."

Turnen

In 2020 werd al onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Aanleiding daarvoor waren verhalen van turnsters die zeiden te zijn mishandeld en vernederd door hun coaches. Onder anderen coach Vincent Wevers uit Oldenzaal en bondstrainer Gerben Wiersma werden in het onderzoek meegenomen. Het kostte Wevers een plek in de olympische begeleidingsstaf.