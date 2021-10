Verboden dierenklemmen ontdekt en meerdere boetes bij grote milieucontrole politie

De controle vond plaats in het werkgebied van basisteam IJsselland-Zuid van de politie, het gebied tussen Zutphen, Zwolle, Deventer en Raalte. Enkele tientallen vissers werden gecontroleerd, een boer kreeg een waarschuwing vanwege afvalverbranding en een inwoner van de gemeente Raalte werd gehoord over een gevonden partij illegale dierenklemmen en jachtattributen. Ook ging een hondenbaasje op de bon, omdat hij met zijn loslopende viervoeter na zonsondergang door het bos liep.

Deventer: visser op de bon

De afgelopen week voerde de politie meerdere controles uit op het gebied van veiligheid. De week werd door de politie omgedoopt tot themaweek: ‘De week van veilig IJsselland'.

Aan de milieucontrole van het Greenteam op woensdagavond deden veel ketenpartners van de politie mee: de provincie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Maar ook landschapsbeheerders als IJssellandschap, Staatsbosbeheer en Sportvisserij Oost-Nederland stuurden controleurs mee.

In het havengebied van Deventer werd een visser op de bon geslingerd wegens vissen zonder geldige vergunning. Kosten: 150 euro plus 9 euro administratiekosten. Terwijl de gegevens van de visser nagetrokken worden, komt er een anonieme melding bij de politie binnen.

Tentje in park

“We gaan naar een park, we hebben een melding gekregen dat er mogelijk iemand in een tentje zit. We gaan even kijken wat die daar doet en of het klopt dat hij daar in een tentje zit”, vertelt Leontine van der Zeeuw, die de milieucontrole vanuit de politie coördineert.

Leontine van der Zeeuw van de politie (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

In het park wordt inderdaad, verstopt in de bosjes, een tentje gevonden. “Hallo, politie!” roept Van der Zeeuw. “Politie!” Een reactie komt er niet. Het tentje is leeg, maar wel wordt een aantal fietsen naast het tentje gevonden. Op basis van het framenummer wordt geconcludeerd dat de fietsen niet als gestolen zijn opgegeven.

Omdat er niemand gevonden wordt bij het tentje, besluit Van der Zeeuw de gemeente in te lichten. “Ik ga dit vastleggen en even met de gemeente overleggen om te kijken wat we hiermee kunnen.”

‘Tot maximaal zes jaar gevangenisstraf’

De gevonden dierenklemmen en jachtattributen waren de opmerkelijkste ontdekking van de avond. “Dit is zeker een serieuze vondst”, stelde controleur Wilfred Sollie. “Dat kom je niet vaak tegen. Het zijn allemaal verboden vangmiddelen en daar kunnen forse straffen op staan, tot maximaal zes jaar gevangenisstraf.”

Handhavers van verschillende instanties werkten samen tijdens de controle (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Een bewoner van het erf waarop de klemmen gevonden zijn, is over de spullen gehoord. De politie heeft de attributen samen met de Marechaussee in beslag genomen. Naar de herkomst van de spullen wordt nader onderzoek gedaan.